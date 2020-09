Red by SFR propose un forfait 80 Go en promotion

La marque low-cost de SFR propose un forfait mobile à prix promotionnel. Sans engagement, il inclut une enveloppe data de 80 Go.

Proposé jusqu’au 28 septembre, le forfait en question est sans engagement. Il coûte 14 euros par mois au lieu de 17 euros par mois. “Sans prix qui double au bout d’un an”, est-il d’ailleurs précisé.

Ce forfait de Red by SFR inclut donc les appels, SMS et MMS illimités. Il comprend également une enveloppe data de 80 Go. Cette dernière est d’ailleurs extensible à 100 Go grâce à une option à 2 euros (au lieu de 6 euros).

Pouvant être utilisé depuis l’UE et les DOM, le forfait prévoit en outre une enveloppe data de 10 Go pour cet usage. On peut l’étendre à 15 Go et à davantage de destinations tels que l’Amérique du Nord, la Suisse et Andorre, moyennant 5 euros de plus par mois.