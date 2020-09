Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… un modem pour ma Freebox ! Free multiplie les possibilités pour les fans de TV…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 septembre 2003 : Free inclut un modem USB et Ethernet dans ses offres

Free annonçait la mise à disposition de tous ses nouveaux clients ADSL et pendant toute la durée de souscription un modem USB et Ethernet. Il était alors le seul FAI à mettre gracieusement à disposition de ses clients ADSL un modem USB/Ethernet. Il s’agissait du Sagem Combo 908 dans les zones non dégroupées et Freebox dans les zones dégroupées. A l’époque, Free était le seul fournisseur à mettre un tel équipement à disposition de ses abonnés sans frais.

Voici à quoi ressemblait le modem à l’époque.

20 septembre 2007 : Le service de SVOD de Free s’enrichit des films Disney

Free Home Video, l’offre de vidéo à la demande par abonnement de Free, s’est vue ajouter un catalogue fourni de la part de Disney. L’offre, lancée en juin 2007, permettait pour 5.99€ par mois un accès illimité à des films et des séries renouvelés toutes les semaines. Ainsi, des films comme Armageddon, Pirates des Caraïbes mais aussi Pretty Woman, Les 101 Dalmatiens ou même Mary Poppins ont débarqué chez les abonnés Freebox. Il reste à attendre l’arrivée de Disney+ maintenant sur l’ensemble des Freebox !

Pour ceux n’ayant pas connu, voici à quoi ressemblait la SVOD de Free 10 ans auparavant

22 septembre 1928 : premier central téléphonique automatique en France

A 22 heures pile, le Ministre du commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes mettait en service le premier central téléphonique automatique à Paris au central Carnot, grâce au premier autocommutateur automatique de Paris (le rotary 7A). Ce premier centre nommé « PARIS CARNOT » avait une capacité de 6000 lignes et comprenait également des tables d’opératrices destinées à assurer le trafic avec les autres centres manuels de PARIS et de sa banlieue immédiate.

Rotary 7A – Pierre Marandet

18 septembre 2002 : qu’est ce que c’est que cette … Freebox ?

On en a parlé dans un article dédié, mais cette chronique ne peut pas ne pas se finir sur un joyeux anniversaire à la Freebox ! La première offre triple play a fête sa majorité cette semaine, et on vous invite à découvrir (ou redécouvrir) sa success story en cliquant sur ce lien.

18 septembre 2008 : Free permet d’accéder à la télé sur plusieurs postes

Il y a presque 12 ans, Free lançait le Multi-TV sur sa Freebox. En somme, le service permet simplement de pouvoir regarder des programmes différents en qualité numérique sur plusieurs postes de télévision, une nouveauté à l’époque. Les Freenautes avaient deux options : une première était d’accéder à la TNT compatible en intégrant un tuner TNT pour 4.99€ par mois, la seconde était simplement de disposer d’un deuxième player (appellé à l’époque magnétoscope numérique) pour 9.99€ par mois.