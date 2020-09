La Freebox est majeure aujourd’hui, retour sur sa succes story

Elle vient d’avoir 18 ans aujourd’hui, joyeux anniversaire à la Freebox !

La Freebox rentre dans le monde des adultes. Elle a été présentée pour la toute première fois le 18 septembre 2002, prête à révolutionner le marché des télécoms. Mais cela ne s’est pas fait sans tracas : au début, personne n’y croit vraiment et le défi est de taille.

Il aura fallu quatre têtes pensantes : Xavier Niel, Rani Assaf, Michaël Boukobza et Pierre Gohon, pour lancer cette première offre triple play, qui permet tout autant de se connecter à internet, de regarder la télévision et de téléphoner. Les quatre compères ont été chercher des idées aux Etats-Unis, sans trouver personne pour réaliser le boîtier providentiel. C’est à Universal Studio que Xavier Niel décidera finalement qu’il suffit de la faire lui-même la Freebox !

Le chantier commence en août 2000, et il y a du boulot ! Free est l’initiateur du concept “boîte” à tel point que la concurrence ne cherchait plus à innover (malgré un service marketing) dans le nom de leurs modems dual play. A noter que le concept de Set up box n’est pas si nouveau que cela à l’époque, on pense notamment au STB5 d’Apple mis au point en 1996. C’est un terminal numérique qui aurait pu être commercialisé en France, permettant la télévision numérique par câble. Le pari : un boitier multplay et DSLAMS associés,construit en interne, avec un noyau, le tout encadré par des techniciens et non un service de marketing. Le design est très simple, l’offre l’est tout autant lorsque Free la présente : 29.99€/mois, sans engagement, pour un accès haut débit. L’opérateur de Xavier Niel ne se prive d’ailleurs pas à l’époque de comparer ses tarifs à ceux de ses concurrents et la différence est… saisissante.

Et pour les plus jeunes qui n’ont pas connu cette antiquité, voilà à quoi la première Freebox ressemblait :

On est quand même plutôt loin du design de la Revolution ou la Delta…

Une Freebox qui a bien changé

La V1 a 18 ans, mais Free ne s’est pas contenté de lancer le triple-play ! Plusieurs versions de la Freebox ont été lancées, et depuis la V5 qui introduisait la HD, chaque Freebox a voulu proposer quelque chose de très innovant. Vient ensuite la Freebox Révolution (V6), mythique avec son design réalisé par Philippe Starck et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités (lecteur blu-ray, appels mobiles illimités, Nas…). A suivi la Freebox mini 4K, presque 5 ans plus tard, première box android TV en France et pour la première fois compatible 4K, puis trois ans plus tard est sortie une box bien plus surprenante. La Freebox Delta, première box orientée haut de gamme de Free, avec une fibre 10G-EPON et l’agrégation 4G + xDSL, un player faisant également enceinte connectée, un abonnement Netflix inclus… La liste est longue !

Nous avions réalisé un petit récapitulatif de l’histoire des Freebox sur notre chaîne YouTube avant le lancement de la Pop, que voici.

Et enfin, cet été, Free a présenté son dernier bébé, la Freebox Pop ! Résolument plus petite que sa grande soeur, elle propose un débit allant jusqu’à 5Gb/s, un player 4K sous Android TV, une interface intelligente avec OQee… De nombreuses nouveautés dont vous pouvez retrouver la présentation complète dans cet article.

Outre les innovations technologiques, la Freebox a su trouver son public, puisqu’en juin 2020, Free compte plus de 6.5 millions d’abonnés, dont 2.2 millions avec la fibre, faisant de lui le premier recruteur sur le fixe. Et la Freebox avec la fibre convainc énormément d’abonnés : l’opérateur de Xavier Niel occupe depuis 5 trimestres consécutifs, la première place en terme de recrutement, devant Orange.

D’une box massive avec le triple-play à une Freebox qui tient dans la poche avec un débit très impressionnant, en passant par une box haut de gamme à prix accessible et à un véritable phénomène qu’était la Révolution… La Freebox a bien évolué en ses 18 ans d’existence ! Et Free ne s’arrêtera pas en si bon chemin, ayant conquis de nombreux utilisateurs avec son nouveau bébé, l’opérateur planche déjà sur la Freebox V9 nous avait déclaré Xavier Niel en marge du lancement de la Pop. Quelles évolutions à venir ? La question reste entière, mais en attendant, souhaitons un joyeux anniversaire à cette révolution : bon anniversaire Freebox !