Smartphones : Sony garde la bordure, Asus commercialise ses Zenfone 7 et 7 Pro en France

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : la disponibilité des Zenfone 7 et 7 Pro en France et l’annonce du Sony Xperia 5 II.

Fin août, Asus a présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme avec les Zenfone 7 à 699 euros et Zenfone 7 Pro à 799 euros. Ils sont désormais disponibles à la vente en France. Équipés respectivement des chipsets Snapdragon 865 et 865+, ils proposent une batterie 5 000 mAh, une charge 30 watts et un écran AMOLED 90 Hz. Ils héritent par ailleurs du bloc photo Flip Camera du Zenfone 6 de 2019. Notez qu’un exemplaire du Zenfone 7 Pro est arrivé à la rédaction. Univers Freebox vous proposera ainsi un test complet de ce smartphone.

Cette semaine, Sony a levé le voile sur un nouveau smartphone haut de gamme avec le Xperia 5 II. La firme nippone conserve le ratio 21/9 pensé pour le contenu et la prise en main, mais également la bordure permettant d’accueillir le capteur à selfies. Ce smartphone haut de gamme mise en outre sur un chipset Snapdragon 865 synonyme de 5G, un écran OLED 120 Hz promettant de la fluidité dans les jeux, un triple capteur photo 12 + 12 + 12 Mégapixels assurant de la polyvalence et une batterie 4 000 mAh supportant la charge 21 Watts. Attendu pour l’automne, le Xperia 5 II coûtera 899 euros en France.

Sans oublier d’évoquer le déploiement de la mise à jour iOS 14 avec ses nombreuses nouveautés, notamment au niveau de l’écran d’accueil, ou le smartphone LG Wing qui mise sur un nouveau format innovant pensé pour le multitâche.