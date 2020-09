Android 11 sur la Freebox Pop, c’est possible, mais Free a d’autres priorités pour le moment

La dernière version de l’OS de Google pour les appareils sous AndroidTV est en cours de déploiement, et si elle pourrait arriver sur la dernière Freebox, les développeurs se concentrent sur d’autres points importants.

Il faudra être patient. La Freebox Pop pourrait être upgradée pour passer à Android 11 lancé récemment par la firme de Mountain View, mais ce n’est pas la priorité du moment.

Si, lors d’une interview dans le cadre du lancement du dernier bébé de Free, l’un des développeurs avait affirmé que l’interface AndroidTV présente serait amenée à changer “puisque Android va évoluer prochainement“. Pour rappel, elle tourne actuellement sous Android 9, qui date de 2018 sur les appareils dédiés à la TV.

Pour Free, Android TV est avant tout un support, mais la véritable force de la Freebox Pop est son interface TV intelligente Oqee. Interrogé par Univers Freebox, un développeur nous a confirmé que c’était sur celle-ci que se concentraient les équipes dédiées. ” On est surtout sur la stabilisation d’Oqee” affirme-t-il, mais pas seulement, puisque Free Ligue 1 attend également quelques améliorations. La priorité actuelle pour le service 100% foot, c’est “l’intégration des prestataires en retard“, ce qui va justement permettre de meilleurs zooms sur les actions pour mieux suivre le ballon lors du visionnage des extraits en écran scindé sur smartphone.

En somme, Android 11 sur la Pop pourrait arriver mais ce n’est pas pour tout de suite. Pour Free améliorer ses services et corriger des couacs existants prévaut sur cette évolution vers un OS qui se veut plus performant, avec de nouvelles fonctionnalités et avec moins de latence.