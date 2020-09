Choc des smartphones à 299 euros proposés par Free : lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Samung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Sony Xperia 10 II et Huawei Note 5T, tous les quatre proposés à 299 euros et compatible avec la B18 (4G 700 MHz) chère à l’opérateur de Xavier Niel.

L’écran : le Samsung Galaxy A51

Tous les smartphones proposent la définition Full HD+ et une diagonale d’au moins 6 pouces. Les Galaxy A51 et Xperia 10 II se démarquent avec leurs dalles AMOLED promettant de belles plus couleurs et des noirs plus profonds. Au final, notre choix se porte sur le modèle Samsung qui opte pour le poinçon, quand le Sony reste avec le bordure faisant perdre pas mal de surface d’affichage.

Notre classement :

Samung Galaxy A51 (6,5 pouces, FHD+, AMOLED et poinçon) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Huawei Note 5T (6,26 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Sony Xperia 10 II (6 pouces, FHD+, OLED et bordure)

Performances en multimédia : un modèle en retrait

Les quatre smartphones laissent envisager une navigation fluide et du multimédia. Le modèle Sony se montre toutefois un peu en retrait avec son chipset Snapdragon 665 synonyme d’un processeur octa-core 2,0 GHz, quand les plates-formes Snapdragon 720G, Exynos 9611 et Kirin 980 apportent des processeurs octa-core cadencés à 2,3 ou 2,6 GHz.

Notre classement :

Huawei Note 5T (Kirin 980) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G) Samung Galaxy A51 (chipset Exynos 9611) Sony Xperia 10 II (Snapdragon 665)

La photo : un modèle plus chiche que les autres

Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samung Galaxy A51 et Huawei Note 5T se montrent les trois intéressants pour la photo, offrant de la polyvalence. Le premier se démarque avec son module principal 64 Go, tandis que les deux autres promettent des selfies plus détaillés. Le modèle Sony est un plus chiche côté photo.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (64/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samung Galaxy A51 (48/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Huawei Note 5T (48/16/2/2 Mégapixels, 32 Mégapixels à l’avant) Sony Xperia 10 II (12/8/8 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro sort clairement du lot, proposant non seulement la plus grosse batterie, mais également la charge la plus rapide. De quoi rester 2 voire 3 jours loin du secteur et envisager une charge express en cas de besoin.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (batterie de 5 020 mAh, charge 30 Watts en filaire) Huawei Note 5T (batterie de 3 750 mAh, charge 22,5 Watts en filaire) Samung Galaxy A51 (batterie de 4 000 mAh, charge 15 Watts en filaire) Sony Xperia 10 II (batterie de 3 600 mAh, charge 18 Watts en filaire)

L’interface : une affaire de goût

Dernier aspect, et non des moins importants : la partie logicielle. Ceux qui voudront absolument l’expérience Android telle que voulue par Google préféreront le Sony. Les autres pourront envisager les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51 et Huawei Nova 5T avec les interfaces MIUI, One UI et EMUI très complètes. Chose à noter concernant le modèle Huawei, il embarque bel et bien les services Google.

Le choix d’Univers Freebox

Notre coeur balance entre deux smartphones : le Galaxy A41 avec son bel écran AMOLED et le Redmi Note 9 Pro avec son autonomie et sa charge rapide. Côté photo, ils offrent tous les deux de la polyvalence, le second se démarquant avec son module principal 64 Mégapixels.

Le Redmi Note 9 Pro donne clairement du fil à retordre à ses concurrents, en cochant pas mal de cases et se présentant comme une valeur sûre ayant peu de chances de décevoir. Toutefois, le Galaxy A51 se montre intéressant avec son écran, un atout non négligeable lors de l’achat d’un smartphone.