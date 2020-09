La tactique de Bouygues Telecom agace, Free pour les pros, ça fait rêver… Vos meilleures réactions sur l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free va lancer ses offres pour pros et fait rêver les particuliers

Lors de la présentation de ses résultats semestriels, Iliad a annoncé l’arrivée de Free sur le marché des entreprises dans “les semaines à venir”. Outre le côté vague de cette déclaration, sans date précise, certains particuliers se mettent à rêver d’une offre pro qui conviendrait à leurs besoins.

Mais c’est la douche froide qu’apportera Demonaz qui semble plus raisonnable. Car en effet, les offres pros ne présentent pas uniquement une connexion internet, mais un ensemble de services utiles aux entreprises. Et tout ça, ça a un coût… Désolé de briser vos rêves !

Bouygues Telecom est de retour, pour vous jouer un sempiternel mauvais tour

Et ça continue, encore et encore. Bouygues Telecom a pris pour habitude d’augmenter automatiquement le forfait mobile de ses abonnés, les avertissant uniquement par mail et ne permettant pas toujours de refuser la hausse de prix. Une pratique décriée par des associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir, mais aussi par les Freenautes, qui ne manquent pas d’exprimer leur désapprobation face à une énième augmentation automatique.

Iliad/Free embauche et les Freenautes valident !

Thomas Reynaud, Directeur général d’Iliad, affirme vouloir faire de Free un pilier de la relance en France, en embauchant à plein régime. La maison-mère de Free compte déjà plus de 1000 nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année, et ne veut pas s’arrêter là. Et cet engagement, de contribuer à l’emploi et à la relance, plaît à nos lecteurs.

Free Ligue 1 Uber Eats, un vrai succès ?

Le service 100% de Free a attiré plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs depuis son lancement. Mais le succès perdurera-t-il, une fois la période de gratuité finie ? Certains en doutent, même si Thomas Reynaud affirme qu’il y a une demande pour le service. Et face à ces déclarations, ressortent bien évidemment les couacs rencontrés sur l’appli, qui doit encore être améliorée. Mais l’idée intrigue toujours, et c’est déjà pas mal. L’avenir nous dira si Free a relevé son pari avec son nouveau service.

M6 veut une alliance de la TV pour faire face à Netflix, mais il faudra plus !

Le patron de M6 affirme qu’une alliance est nécessaire entre les grands groupes de télévision, pour faire face aux plateformes de SVOD. Un moyen de faire front certes, mais certains ne pensent pas qu’une simple alliance suffise. L’audience de la télévision n’est pas forcément la même que celle de Netflix, et les usages évoluent comme le soulignent ces lecteurs. L’avenir de la télé se joue face à ces nouveaux concurrents, et des ajustements devront être faits. Reste à voir à quoi ils ressembleront.

Et bien sûr, les pessimistes font les paris sur la fin de la télévision française… Qu’en pensez-vous ?