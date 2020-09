Bouygues Telecom augmente encore la facture de certains abonnés et amadoue avec un max de gigas

La hausse des tarifs se poursuit à la rentrée chez Bouygues Telecom. Premier recruteur sur le mobile, l’opérateur ne cesse d’annoncer régulièrement à ses abonnés l’augmentation à venir du prix de leur forfait en l’échange d’enrichissements, parfois alléchants mais rarement espérés.

“Je n’ai jamais vu une embrouille aussi honteuse. Bouygues Telecom, vous cachez l’augmentation de 3€ de mon forfait dans les petites lettres au milieu d’un long paragraphe. Le bouton pour refuser ne ressemble même pas à un bouton”, colère et consternation pour cette abonnée B&You. Dans un courriel, Bouygues Telecom l’informe de l’arrivée prochaine de nouveaux services dans son offre, à avoir un passage à100 Go de data par mois en France Métropolitaine soit un enrichissement de 30 Go, mais aussi 50 Go utilisables en roaming au lieu de 30 Go, sans oublier les appels illimités vers les fixes et mobiles de certaines destinations.

Très courante chez l’opérateur, cette pratique dérange de nombreux abonnés. Elle est malgré tout légale dans ce cas précis. Selon la DGCCRF, les telcos ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. Bouygues Telecom permet ici à l’abonnée de refuser la modification de son offre d’ici le 6 février 2021. Heureusement, celle-ci a bien eu lecture de ce mail, faute quoi, sa facture aurait augmenté automatiquement dès le mois prochain.