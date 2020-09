Retour vendredi de Totalement Fibrés, votre magazine vidéo hebdomadaire sur Free. En attendant, retrouvez notre spéciale Freebox Pop

Totalement Fibre revient dès cette semaine

Vous être beaucoup à nous demander quand reprend “Totalement Fibrés”, le seul magazine vidéo hebdomadaire sur l’actualité de Free et des télécoms. Nous vous annonçons donc que les tournages reprennent dès ce vendredi 11 septembre. Comme auparavant, vous retrouverez la rédaction d’Univers Freebox dans les conditions du direct le vendredi soir, afin d’être au plus proche de l’actualité. La vidéo est diffusée juste après, vers 18h00, sur YouTube, Vous retrouverez vos rubriques habituelles, et de nouvelles que nous lancerons progressivement.

En attendant, et pour ceux qui étaient en vacances, nous vous proposons de retrouver notre vidéo spéciale Freebox Pop dans laquelle nous faisons le tour de tous les services et équipements qu’elle propose, de toutes les spécificités techniques et nous vous dévoilons de nombreuses informations que nous avons obtenues auprès de Free. Et bien sûr, nous vous donnons l’avis de la rédaction concernant cette nouvelle Freebox sur laquelle Free compte beaucoup pour relancer le marché des box. A noter que la Freebox Pop de la rédaction a été activée juste avant le tournage de cette vidéo, il s’agit presque d’un découverte en live de cette nouvelle Freebox.

