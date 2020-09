Clin d’oeil: Freebox Connect, une application bien plus vieille qu’elle en a l’air…

Qui avait remarqué ?

Et si Freebox Connect existait depuis presque 10 ans ? Les Freenautes de la première heure et ceux qui ont suivi avec beaucoup d’attention le lancement de la Freebox Révolution en 2010 auront peut-être fait le lien lors de son annonce en juillet dernier.

Il existait en effet, en 2011, une application mobile du même nom. Peut-être l’avez-vous même déjà utilisée ! En effet, lorsque Free révèle sa nouvelle box iconique, révolutionnant le secteur, il présente également une application mobile, lancée plus tard, nommée… Freebox Connect.

Véritable ancêtre de Freebox Compagnon (renommée depuis simplement Freebox), elle permettait entre autres de gérer les contenus du server de la Freebox, d’accéder au guide des programmes, le tout depuis un iPad ou un iPhone. L’application a bien sûr été déployée sur d’autres appareils ensuite, notamment sur le store de… Nokia. C’était une autre époque !

Télécommande virtuelle, navigateur intégré, gestion du répondeur… Une app qui regroupait donc plusieurs fonctionnalités, un peu à la manière de Freebox Compagnon qui émergera deux ans plus tard, et sera renommée lors du lancement de la Freebox Delta.

Quelques exemples de l’interface de Freebox Connect

Clin d’oeil pour les fans les plus assidus, ou simple coïncidence, Free a lancé cette année, avec sa Freebox Pop, une nouvelle application mobile portant le même nom. Mais comme la place d’application multi-tâche était déjà prise, elle s’est orientée vers la gestion du Wi-Fi (le “connect” a du sens).

L’application est disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les diverses possibilités qu’offre l’application, voici quelques tutoriels et une présentation globale de l’appli.