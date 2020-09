Tour de France 2020 : Orange donne les chiffres illustrant sa participation

Orange participe une nouvelle fois au Tour France. L’opérateur historique révèle quelques chiffres illustrant sa mobilisation à l’occasion de l’événement.

Sur fond de crise sanitaire, Orange répond une nouvelle fois – la 21e fois consécutive – présent pour le Tour de France, l’une des compétitions sportives les plus suivies au Monde.

L’opérateur historique mobilise en effet ses équipes, afin de connecter la compétition au reste du monde et permettre aux amateurs et passionnés de cyclisme de suivre l’événement et ses 21 étapes.

Une mobilisation qui s’illustre d’ailleurs à travers ces chiffres :

2 semi-remorques et 12 tonnes de matériel

350 techniciens en back office

250 kilomètres de câble optique déployés spécifiquement

42 relais mobiles pour renforcer la couverture réseau mobile 3G/4G

290 lignes téléphoniques temporaires

8 réseaux Wi-Fi déployés sur chaque village Tour de France avec un débit équivalent à 200 Mbit/s permettant d’acheminer plus de 10 000 connexions simultanées

Plus de 6 300 heures de diffusion dans le monde dans 190 pays

1,4 million de minutes de connexion Internet tout au long de la course

Améliorer la couverture réseau et présenter les innovations

Pour Orange, cette nouvelle édition est l’occasion d’améliorer sa couverture, avec cette année 23 sites bénéficiant d’une installation fibre optique de manière pérenne (soit 2 fois plus qu’en 2019) et 207 communes situées à moins de 10 kilomètres du Tour bénéficiant désormais de la 4G. L’opérateur profite également de la Grande Boucle pour présenter les innovations, avec notamment des démonstrations autour du Li-Fi, la technologie de réseau sans fil transmettant des données via l’utilisation de LED.