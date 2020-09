Free devient le seul opérateur à proposer TV by Canal sur ses box, après qu’Orange a annoncé la fin de ses offres “by Canal”

Avec la fin de la commercialisation des chaînes “by Canal” dans le bouquet TV d’Orange, Free propose maintenant, de loin, l’offre TV la plus complète

Fin 2016, Free lançait une petite révolution en intégrant toutes les chaînes de Canalsat Panorama directement dans Freebox TV. L’abonnement à la Freebox Révolution passait alors de 37,97€/mois à 39,99€/mois, soit 2,02€/mois de plus, pour un bouquet de 50 chaînes supplémentaires, qui est normalement facturé 24,90€/mois en passant directement par Canal+.

Free fut suivi par Orange, qui proposait le bouquet Famille by Canal pour 12,90€ (qui n’intégrait pas les chaînes de sport) et par Bouygues Télécom qui proposait un mini bouquet Canal avec uniquement quelques chaînes. Bouygues Télécom avait déjà stoppé cette offre et c’est maintenant au tour d’Orange d’annoncer la fin de la commercialisation de ses offres “by Canal”. Les abonnés actuels à cette option peuvent cependant continuer à en bénéficier

Free devient donc de fait l’opérateur qui propose le bouquet TV le plus complet, puisqu’il est possible de disposer de la cinquantaine de chaîne Canal, des replay mais également de l’application myCanal, sur toutes ses box. C’est inclus avec les offres Freebox Delta et Révolution, et Famille by Canal est en option (4,99€/mois) sur les autres modèles de Freebox.

Aperçu des chaînes incluses dans TV by Canal