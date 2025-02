Un partenariat gagnant-gagnant entre Free Mobile et Mistral, pourquoi cette hausse des frais chez Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Pourquoi Free augmente-t-il ses frais de résiliation ?

Les abonnés Freebox qui souhaitent quitter l’opérateur devront tous passer un peu plus à la caisse. En effet, dans le mail envoyé mensuellement à ses clients fixe pour les prévenir de la disponibilité de leur facture sur l’espace abonné, Free annonce la couleur : “Nous vous informons qu’à compter du 1er avril 2025, vos conditions évoluent : les frais de résiliation de votre contrat d’abonnement Freebox seront de 59€ au lieu de 49€. Nous vous rappelons que le prix et les autres conditions de votre offre Freebox restent inchangés”. Une mauvaise nouvelle qui laisse assez perplexe de nombreux abonnés, peut être que les résultats du 4ème trimestre donneront des débuts d’explication ?

Des questionnements sur le partenariat entre Free et Mistral

Free et Mistral AI, champion européen de l’intelligence artificielle, associent leur savoir-faire pour offrir une expérience inédite à leurs utilisateurs. Dans le cadre de ce partenariat, Free devient le 1 est opérateur en France à proposer à tous ses abonnés mobiles un assistant IA dans leur offre. Depuis lundi, les abonnés mobiles Free peuvent profiter en exclusivité de 12 mois offerts sur le Chat Pro, la nouvelle version premium de l’assistant IA de Mistral AI. Cependant, beaucoup s’interrogent sur le fait que l’offre n’est pas proposée aux abonnés Freebox. Ce qui est sûr cependant, c’est que Mistral a beaucoup à gagner dans ce partenariat : une base énorme de client potentiels pour entraîner son IA pendant un an.

Free innove avec sa propre chaîne, mais il y a toujours des mécontents

Free a désormais une nouvelle corde à son arc. Distributeur de nombreuses chaînes TV sur ses Freebox, l’opérateur lance ce 5 février sa 1ère chaîne TV “Oqee Ciné la chaîne”. Gratuite pour tous les abonnés Freebox, celle-ci est consacrée à tous les cinémas.Une chaîne gratuite, mais que certains critiquent pour plusieurs points. Si la qualité du catalogue est à l’appréciation de chacun, d’autres considèrent qu’il y a trop de publicités, mais surtout qu’il manque certaines fonctionnalités essentielles. A voir si Free sera en mesure de répondre à leurs attentes…

La nouvelle offre Qiara fait débat

Qiara donne désormais accès à son système d’alarme connecté nouvelle génération et à tous ses services dans un simple forfait à 19,99€/mois. Les abonnés Freebox bénéficient du 1er mois offert. Exit l’achat du matériel et place à la location. Un changement qui pourra peut-être séduire ceux qui ne souhaitaient pas débourser une grosse somme d’entrée de jeu. Mais d’autres, de leur côté, considèrent perdre au change… Et vous, qu’en pensez-vous ?

Free Mobile a priori blanchi des suspicions de fraude de l’Arcep ?

Le très attendu classement de l’Arcep sur la qualité des réseaux mobiles en France, se fait toujours attendre. Le régulateur avait par ailleurs prévenu en fin d’année dernière de son retard, mais n’avait pas donné de raison a ce moment. Cette dernière a été dévoilée par l’Informé : une enquête administrative a été ouverte en raison de soupçons de fraude sur les mesures de qualité des services mobiles. Aucun détail n’a été donné sur les opérateurs suspecter de tricher, mais Free peu, a priori, être écarté de tous soupçons vu qu’ils ne proposent pas de très bonnes performances sur le baromètre de l’Arcep…

