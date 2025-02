Free se lance dans la TV avec sa 1ère chaîne cinéma disponible dès à présent gratuitement pour tous les abonnés Freebox

L’opérateur lance “Oqee Ciné la chaîne” sur le canal 38 des Freebox.

Free a désormais une nouvelle corde à son arc. Distributeur de nombreuses chaînes TV sur ses Freebox, l’opérateur lance ce 5 février sa 1ère chaîne TV. Gratuite pour tous les abonnés Freebox, celle-ci est consacrée à tous les cinémas. “Avec une programmation riche et diversifiée, la chaîne propose une expérience premium pour toute la famille, en mettant l’accent sur les blockbusters, les films cultes, les animations, les comédies populaires et les films d’action. Tous les films diffusés sur la chaîne sont également disponibles à la demande sur la plateforme de VOD OQEE Ciné disponible et incluse pour tous les abonnés Freebox et abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free, sur tous leurs écrans (TV, PC et mobile), accessible partout et en illimité”, annonce le FAI.

Du divertissement pour tous, tous les jours et 24h/24

D’après Free, cette chaîne prend la forme d’une offre cinéma premium : “Qu’on soit fan de blockbusters récents, de cinéma français, de films cultes ou de séries « pépites » des années 80, la chaîne répond à toutes les envies. Des dessins animés familiaux aux films de genre, chaque membre de la famille pourra trouver son bonheur à tout moment de la journée”. Au programme :

• Les Blockbusters récents : Terminator Renaissance, Blade Runner 2049, Passengers, Equalizer, Erin Brokovich, Scream 4, 8 millimètres, Total Recall : Mémoires programmées, Capitaine Phillips, Elysium.

• L’animation : Du Monde secret des Emojis et Pixels aux Angry Birds et aux séries Marvel, Iron Man et Stuart Little, en passant par la série culte Titeuf, la saga Tempête de boulettes géantes, Pierre Lapin et Les Pirates, bons à rien mauvais en tout des studios Aardman.

• Le meilleur du cinéma familial : la saga Ghostbusters, Ace Ventura, Richard Gere et Sean Connery dans Lancelot, Godzilla, Trois hommes et un couffin ; Tootsie et bientôt Men in Black I, II et III : l’aventure et la comédie sont sur OQEE Ciné.

• Les stars du cinéma français : Piccoli et Romy Schneider dans Mado de Claude Sautet, Delon dans La race des seigneurs de Pierre Granier-Deferre, Deneuve dans Répulsion de Roman Polanski, Audrey Tautou, Isabelle Carré et Benoît Magimel dans Des vents contraires de Jalil Lespert, Tahar Rahim dans Joueurs, Huppert et Gaspard Ulliel dans Eva, Marielle et Villeret dans Les âmes grises, Bernard Blier, Jean Carmet et Annie Girardot dans les comédies d’Audiard…

• Les films primés et les incontournables du cinéma, tous genres confondus : Rencontres du troisième type et 1941 de Spielberg, Crash de Cronenberg, Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur, Les 10 petits nègres d’Agatha Christie, Mean Streets et Taxi Driver de Scorsese, Le jour des morts-vivants de Romero, sont au rendez-vous pour les générations passées et actuelles.

« OQEE Ciné la chaîne » est disponible sur toutes les plateformes de diffusion, qu’il s’agisse de la télévision traditionnelle sur le canal 38, ainsi que sur le site OQEE sur PC et sur mobile dans l’application OQEE pour plus de flexibilité. Accessible sans frais supplémentaire, la chaîne s’inscrit dans une volonté de rendre le meilleur du cinéma accessible à un large public.

