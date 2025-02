Orange signe un nouvel accord avec Nokia sur la 5G pour moderniser son réseau et améliorer ses performances

Nokia et Orange prolongent leur partenariat avec un nouvel accord 5G. Les technologies de pointe de l’équipementier finlandais vont être implantées dans le réseau de l’opérateur historique français.

Nokia et Orange France ont annoncé ce 5 février la prolongation de leur collaboration avec un nouvel accord visant à moderniser le réseau 5G d’Orange en France. D’une durée de quatre ans, ce contrat prévoit le déploiement des équipements AirScale de Nokia, permettant d’améliorer les performances du réseau et l’expérience client tout en réduisant la consommation énergétique.

Avec ce nouvel accord, Nokia équipera Orange France de sa gamme AirScale 5G conforme aux standards O-RAN. “Cela comprend les solutions de bande de base AirScale de nouvelle génération à haute capacité de Nokia, les radios Massive MIMO Habrok légères et à haut rendement, ainsi que la gamme Pandion de têtes radio distantes multibandes FDD de Nokia pour couvrir tous les cas d’utilisation et scénarios de déploiement. Ces équipements sont tous alimentés par sa technologie ReefShark System-on-Chip à faible consommation d’énergie et se combinent pour offrir une couverture et une capacité supérieures”, annonce un communiqué. Nokia fournira également sa solution de gestion de réseau radio basée sur l’IA, MantaRay NM, qui prend en charge toutes les technologies radio et mobiles de base afin d’optimiser les performances du réseau.

« Cette nouvelle prolongation de contrat avec Nokia et son portefeuille d’équipements de pointe soutiendra nos efforts pionniers pour offrir une expérience client supérieure, réduire notre empreinte environnementale et rendre notre réseau aussi économe en énergie que possible », a déclaré Emmanuel Lugagne Delpon, CTO d’Orange France.

L’expérimentation de la technologie Cloud RAN

Dans le cadre de cet accord, Orange France testera également les solutions Cloud RAN 5G de Nokia, une technologie permettant une plus grande flexibilité dans l’architecture du réseau en s’appuyant sur le cloud. Cette expérimentation s’inscrit dans la volonté de l’opérateur d’évaluer la transition vers un réseau mobile virtualisé et plus agile. Nokia, grâce à son approche anyRAN, propose des solutions hybrides ou entièrement virtualisées pour accompagner cette transformation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox