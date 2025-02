Iliad : “J’aimerais qu’on soit le plus gros, qu’on soit dans plus de pays”, le dernier rêve épicé de Xavier Niel

Durant l’épisode dédié de “Hot Ones”, Xavier Niel a partagé ce qu’il considère être comme un de ses derniers rêves.

Le fondateur de Free s’est prêté au jeu de Kyan Khojandi sur Canal+ : Hot Ones, “l’émission où on pose des questions avec des sauces piquantes à l’intérieur”. Le concept est simple : 10 nuggets, 10 sauces de plus en plus épicées, une bouchée par question posée par l’animateur.

L’émission est disponible dès aujourd’hui sur myCanal et sera bientôt diffusée sur YouTube. L’occasion pour le milliardaire de revenir sur des éléments clés de son parcours, sa vie de pirate, sa vision de l’entreprise et même de la société. Le tout en souffrant de plus en plus au fur et à mesure des sauces pimentées qu’il déguste.

Lors de la conclusion de l’émission, Xavier Niel a brièvement évoqué ses ambitions pour le groupe Iliad, qui enchaîne les acquisitions d’opérateurs à l’international. Il est en effet interrogé sur ses rêves, l’animateur estimant que lorsque l’on peut tout faire, est-ce qu’il reste des rêves ? Si Xavier Niel a du mal à répondre suite à l’ingestion de dix sauces piquantes, il finit par lâcher :« J’aimerais, dans les télécoms, qu’on soit le plus gros, qu’on soit dans plus de pays. On est dans un peu moins de 30 pays parce que ça m’amuse, parce que je joue et que je trouve ça drôle. Il n’y a même pas un but capitalistique fort », a-t-il déclaré.

Il est vrai qu’Iliad, la maison-mère de Free est présente à travers le monde, y compris via des investissements en amérique du sud par exemple avec une participation importante dans le groupe “Milicom” ou encore son entrée au capital de Tele2, très présents dans les pays baltes . Sans compter qu’Iliad est depuis peu devenu le 5e groupe télécom européen. Interrogé par Kyan Khojandi sur d’éventuelles limites à cette expansion, le fondateur de Free a répondu avec malice : « S’il y a une limite, c’est le nombre de pays sur Terre ». Est-ce la sauce qui parle, ou l’ambition du chef d’entreprise ? L’avenir le dira.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox