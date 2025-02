Après Free, Orange annonce un partenariat avec Mistral AI mais les différences sont nombreuses

Free Mobile a été le premier à annoncer un partenariat d’envergure avec Mistral AI, mais Orange fait lui aussi équipe avec le fleuron de l’IA française à sa manière.

Alors que l’IA est au centre du débat en ce moment avec un sommet dédié à Paris, les opérateurs annoncent divers partenariats, s’emparant de la thématique. Free a pour sa part annoncé investir 3 milliards dans l’IA et proposer un an d’abonnement à Le Chat Pro gratuitement à tous ses abonnés mobiles, Bouygues Telecom pour sa part a dévoilé un nouveau partenariat avec Perplexity… Et c’est au tour d’Orange d’annoncer qu’il a lui aussi signé un partenariat avec Mistral AI. Comme Free Mobile ? Pas vraiment.

Mistral et Orange entendent collaborer sur plusieurs plans. Les équipes de R&D d’Orange travailleront en synergie avec Mistral AI pour concevoir des réseaux capables de supporter l’essor de l’IA omnimodale – une technologie intégrant voix, données et images pour des interactions avancées. L’objectif est d’optimiser la connectivité et la gestion des ressources, notamment en matière de GPU, afin d’assurer un accès fluide aux solutions d’IA. Grâce aux technologies de Mistral AI, Orange prévoit d’optimiser ses infrastructures en développant des solutions de gestion intelligente du trafic, de maintenance prédictive et de réparation automatisée. Cette approche devrait renforcer l’efficacité du réseau et améliorer la compétitivité de l’opérateur.

Le partenariat inclut également l’intégration des solutions Codestral et Le Chat Pro dans les offres d’Orange. Live Intelligence, l’IA générative d’Orange, bénéficiera ainsi du LLM de Mistral AI pour garantir souveraineté et sécurité des données des entreprises européennes. De plus, Le Chat Pro sera proposé aux abonnés mobiles professionnels, facilitant l’accès aux outils IA avec une facturation simplifiée. Pas d’offre préférentielle donc, et seulement pour les abonnés pro là où Free Mobile distribue Le Chat Pro à ses 15.5 millions d’abonnés.

