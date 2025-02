Free lance un jeu concours cocasse pour la “Singe-Valentin” afin de faire gagner les smartphones haut de gamme de Samsung

La “Singe-Valentin” de Free : un concours pour les cœurs solitaires. Partagez votre pire message de drague pour tenter de remporter un Samsung Galaxy S25, S25 Ultra ou un Galaxy Z Flip6.

C’est bien connu, la Saint-Valentin n’est pas une fête joyeuse pour tout le monde. Entre les amoureux transis et les célibataires esseulés, il y a ceux qui envoient des messages (plus ou moins adroits) dans l’espoir de ne pas finir la soirée seuls. Et Free a trouvé une façon originale d’adoucir la pilule avec un nouveau jeu concours en partenariat avec Samsung afin de faire gagner un Galaxy S25, S25 Ultra ou un Galaxy Z Flip6.

Le principe est simple : partagez en commentaire la pire tentative de drague par message privé (DM)ou plutôt “la pire singerie que vous avez envoyée pour conclure”. Pour valider votre participation, assurez-vous de suivre les comptes @SamsungFR & @free. Le tirage au sort aura lieu le 14 février.

Vrai singe fête la Singe-Valentin 🦧 Cette année on console les singes qui vont encore finir solo en vous offrant 3 téléphones pour écrire vos meilleurs dm. 💝Balancez en réponse à ce tweet la pire singerie que vous avez envoyée pour conclure et tentez de remporter 1 Galaxy… pic.twitter.com/q6xwxVdrUc — Free (@free) February 11, 2025

