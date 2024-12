Chido à Mayotte : SFR et Iliad (Free) viennent en aide aux habitants, Orange affirme que sa “priorité immédiate est de permettre aux gens de communiquer”

Les opérateurs présents à Mayotte se démènent pour pallier la crise actuelle avec une mobilisation exceptionnelle.

Suite au passage de Chido, Mayotte se retrouve dans une situation plus que délicate et les opérateurs ont aussi leur rôle à jouer. Les réseaux ont été énormément impactés par la catastrophe, Orange a comptabilisé 51 antennes inopérantes sur 54, SFR affirme de son côté que 90% de son réseau est touché avec 9 antennes mobiles fonctionnelles sur 55 et Free compte 3 sites encore actifs sur 54. Côté fixe, la question est plus complexe, Orange n’a pas encore dressé de bilan et SFR affirme de son côté que ses deux points d’accès ont tenu mais l’opérateur a “perdu quelques fibres clés vers ces équipements“.

Iliad a déclaré hier mettre en place une forte mobilisation de ses équipes mais aussi la gratuité des communications voix, SMS et data sur le réseau Only. SFR a suivi quelques heures après, annonçant la gratuité et l’utilisation illimitée des services de téléphonie dans les zones fonctionnelles jusqu’à nouvel ordre pour ses clients mobiles et la gratuité des appels vers Mayotte, Réunion et Métropole pour ses clients fixe. Les clients SFR réunion bénéficient pour leur part de la gratuité des appels et SMS vers Mayotte. Les équipes de l’opérateur ont également été mobilisées.

Orange de son côté a assuré que “la priorité immédiate est de permettre aux gens de communiquer avant la reconstruction, qui pourrait prendre des mois“. L’opérateur va envoyer six “SafetyCase”, des valises de 70 kg taillées pour les situations d’urgences permettant de rétablir une connexion en quelques minutes. Orange et SFR n’excluent pas par ailleurs d’utiliser les antennes de Starlink pour répondre à l’enjeu majeur : reconnecter au plus vite les infrastructures critiques.

Source : Les Echos

