Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement d’une “édition limitée” dans 2 jours, la Freebox Révolution se met au NPVR, vente privée Free Mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free augmente les frais de résiliation pour tous les nouveaux abonnés Freebox, les clients actuels ne sont pas concernés. ”Pour le moment la hausse des frais de résiliation à 59 € concerne uniquement les souscriptions à partir du 26/11 (date de la nouvelle BT) ou les abonnés qui acceptent les nouvelles conditions, notamment dans le cadre d’un déménagement ou d’un changement d’offre”, nous a indiqué l’opérateur. Plus d’infos… La Freebox Révolution Light est désormais affichée à 19,99€/mois pendant 1 an au lieu de 29,99€/mois, sans engagement, sur le site de Free et dans ses boutiques. Plus d’infos… Top départ de l’offre DAZN à 14,99€/mois sur les Freebox. L’offre est disponible jusqu’au 2 décembre. Plus d’infos… Une nouvelle application nommée “Make My Screensaver” a été ajoutée au FreeStore des Freebox Delta-Devialet et Révolution avec la possibilité d’ajouter des widgets. Plus d’infos… Le player Freebox Révolution supporte enfin la lecture et la création d’enregistrements TV depuis Oqee grâce à une mise à jour. (1.3.42). Le NPVR est enfin supporté. Plus d’infos… Free ajoute de nouveaux films à sa plateforme Oqee Ciné, il y en a pour tous les goûts. (Le Bal des actrices, Marie Curie (2017), Ennemis Rapprochés (1997), Descente Mortelle (2004), Punch Drunk Love, Ivre d’amour (2002), Piège en eaux troubles (1993). Plus d’infos… Abonnés Freebox et Prime : 5 nouveaux jeux PC gratuits, une saga culte à l’honneur. (Jurassic World Evolution, Elite Dangerous, Sir Whoopass, Shogun Showdown, Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free a dévoilé sa nouvelle offre Veepee : un forfait mobile 130 Go 5G à 7,99€/mois avec Oqee by Free inclus et 20 Go en roaming. Ce forfait est disponible jusqu’au 16 décembre sur le site d’e-commerce. Plus d’infos…

Après avoir lancé la semaine dernière une formule 130 Go à 8,99€/mois pendant 1 an pour les nouveaux souscripteurs à son offre Série Free 5G, Free Mobile récidive ce 26 novembre avec une nouvelle offre comprenant cette fois 10 Go de plus à consommer mensuellement en France métropolitaine, soit 140 Go au total, toujours au même prix : 8,99€/mois pendant 12 mois avant de basculer vers le forfait 350 Go à 19,99€/mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

C’est officiel, Free lancera une nouveauté en “édition limitée” le 3 décembre pour célébrer ses 25 ans. Afin de faire monter la température, l’opérateur a posté une courte vidéo sur X laissant entrevoir les courbes d’une box, qui semble être la Freebox Ultra. Plus d’infos…

Canal+ annonce l’arrêt le 31 décembre de la distribution des chaînes Disney et de Disney+ dans ses offres. Plus d’infos…

Free Mobile condamné pour communication trompeuse lors du lancement de ses premières offres 5G. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox