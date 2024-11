Free ajoute de nouveaux films à sa plateforme Oqee Ciné, il y en a pour tous les goûts

Du cinéma français, un film culte avec Adam Sandler, Bruce Willis très en forme et bien d’autres aventures sont au rendez-vous depuis ce vendredi sur Oqee Ciné.

Depuis son lancement en mars 2023, OQEE Ciné, la plateforme AVOD ne cesse d’enrichir son catalogue lequel propose aujourd’hui plus de 600 films et séries en accès illimité et sans surcoût pour les abonnés Freebox et Free Mobile (5G, Série Free et Veepee). Cette semaine encore, la plateforme intègre une programmation variée et des nouveautés.

Réalisé par Maïwenn, Le Bal des actrices mêle fiction et réalité dans un faux documentaire qui met en scène des actrices françaises jouant leur propre rôle. De Charlotte Rampling à Karin Viard, elles se confient, entre vérité brute et autodérision, sur leur métier et leur vie personnelle.

Marie Curie (2017) : Ce biopic, réalisé par Marie Noëlle, retrace la vie de la célèbre scientifique polonaise, incarnée par Karolina Gruszka. Le film explore non seulement ses découvertes majeures sur la radioactivité, mais aussi sa lutte contre les préjugés de son époque en tant que femme dans un monde scientifique dominé par les hommes.

Ennemis Rapprochés (1997) : Avec Harrison Ford et Brad Pitt, ce thriller réalisé par Alan J. Pakula raconte l’histoire de deux hommes que tout oppose : un policier américain et un terroriste irlandais. Leur rencontre va déclencher une série d’événements explosifs, mêlant trahison, tension et dilemmes moraux.

Descente Mortelle (2004): Dans ce film réalisé par Christian Duguay, une expédition en montagne tourne au cauchemar. Des alpinistes se retrouvent pris au piège après une avalanche, dans une lutte désespérée pour leur survie.

Punch Drunk Love, Ivre d’amour (2002) : Ce chef-d’œuvre de Paul Thomas Anderson met en vedette Adam Sandler dans un rôle à contre-emploi. Il incarne un homme solitaire, confronté à des crises de colère incontrôlées, qui trouve l’amour auprès d’une femme mystérieuse.

Piège en eaux troubles (1993) : Bruce Willis endosse le rôle d’un policier au bord du gouffre dans ce film réalisé par Rowdy Herrington. Entre corruption et vengeance, il plonge dans une enquête qui le mènera jusqu’aux eaux sombres du fleuve Mississippi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox