Nouvelle application : vous pouvez désormais intégrer des widget sur les Freebox Delta et Révolution

Une nouvelle application qui apporte une toute nouvelle fonctionnalité aux Freebox Révolution et delta Devialet.

Une nouvelle application nommée “Make My Saver” a été ajoutée au FreeStore des Freebox Delta-Devialet et Révolution. Et celle-ci apporte un vraie nouveauté puisqu’elle permet de créer une page de widget entièrement personnalisable, qui s’affichera à la place de l’économisateur d’écran.

Cette nouvelle application gratuite est très complète puisqu’elle propose plusieurs dizaines de widgets, allant de la météo, aux actualités en passant par les citations de films ou encore la finance, mais il sera également possible de rajouter ses propres widgets. Quant à l’aspect graphique, il est entièrement personnalisable, nous allons vous montrer le fonctionnement et le parametrage de Mak My Saver.

Tout d’abord, rendez-vous dans le FreeStore depuis l’interface TV de votre Freebox Delta/Devialet ou Révolution et installez Make my Screensaver.

Une fois installée, ouvrez l’application et cliquez sur “configurer l’écran de veille”

Tout d’abord, si ce n’est déjà fait, activez l’écran de veille, afin qu’il se lance lorsqu’une inactivité est détectée (vous pouvez également définir ce délai d’inactivité). Bien sûr, il ne s’active pas pendant que vous regardez une chaine TV ou une vidéo.

Puis sélectionnez Make My Screensaver pour que ce soit cette application qui s’ouvre lorsque l’écran de veille s’active.

Il vous suffit ensuite de cliquer sur “paramétrer” pour créer votre écran personnalisé de widgets

On commence en sélectionnant “ajouter un widget”

L’application vous propose alors de très nombreux widgets classés par thèmes : météo, actualités, images, heure/calendrier, blagues, etc.

Pour le test, on sélectionne un éphéméride, qui donne le jour et la fête.

Il est ensuite possible de le positionner où on le souhaite sur l’écran et même de dimensionner ce widget

Et voilà le résultat pour notre premier widget.

Vous pouvez également choisir le fond de chaque widget grâce à une palette de couleurs

Vous apprécierez notre goût pour l’harmonie des couleurs, mais à vous de définir celles qui vous plaisent le plus !

Vous pouvez également choisir la couleur et le graphisme du fond de l’écran en allant dans “réglages” puis ” puis allez dans “modifier le fond d’écran”

Certains sont fixes, d’autres animés, et la plupart sont gratuits, mais il est également proposé des choix payants.

Procédez de la même façon pour ajouter autant de widgets que vous le souhaitez.

Cette nouvelle application montre une nouvelle utilisation des interface TV made in Free par rapport aux Freebox sous Android TV. Et on peut imaginer qu’il sera peut être possible à l’avenir d’intégrer ce genre de widgets directement sur la page d’accueil de l’interface TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox