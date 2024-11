Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox de piloter leur player Révolution et Delta Devialet avec leur smartphone

Free propose une télécommande virtuelle pour ses abonnés Freebox Révolution et Delta avec player Devialet. Tout se passe dans l’application Freebox Connect.

Il est plus facile de perdre sa télécommande Freebox dans les plis du canapé plutôt que son smartphone. Quand cela se produit, certains préfèrent directement piloter leur player depuis leur téléphone plutôt que de chercher un appareil dédié. Depuis 2023, l’application Freebox Connect de Free permet aux utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android d’accéder à une télécommande virtuelle pour les décodeurs Freebox Révolution et Devialet (Delta).

L’accès à cette fonctionnalité nécessite d’avoir à minima la version 1.17 de l’application sur iOS par exemple. Une fois l’application mise à jour, la configuration est simple :

Connectez-vous au même réseau Wi-Fi que votre Freebox. L’application détecte automatiquement les décodeurs disponibles. Sélectionnez votre player. Cliquez ensuite sur l’option “Accéder à la télécommande”. Profitez d’une interface intuitive. La télécommande virtuelle reprend les fonctions essentielles : navigation via les touches directionnelles, contrôle de la lecture (pause, avance, retour), et accès à la grille des programmes ou aux informations des contenus.

Outre les commandes classiques, l’application propose deux atouts :

Un pavé numérique accessible en un clic pour changer de chaîne rapidement.

Un bouton dédié aux applications permettant de lancer directement des services tels que : Freebox TV Freebox Replay Netflix YouTube Canal VOD La section des enregistrements



Parmi les points négatifs, on notera l’absence de clavier virtuel. Lors d’une recherche, l’utilisateur doit sélectionner chaque lettre à l’écran via les flèches directionnelles, une tâche fastidieuse qui pourrait être simplifiée avec l’affichage automatique d’un clavier sur le smartphone. Actuellement, seuls les décodeurs Révolution et Devialet sont pris en charge. Les abonnés Freebox Pop et Ultra peuvent télécharger une application tierce de télécommande virtuelle.

Un widget pour un accès facilité

Si auparavant, il fallait se rendre directement dans l’application pour la lancer, vous pouvez depuis octobre 2023 avoir un accès bien plus rapide. Il est en effet possible de créer un widget pour lancer la télécommande, qui se trouve directement sur votre écran d’accueil. Il s’agit d’un simple bouton qui peut prendre plus ou moins de place. Voici notre tutoriel pour le mettre en place sur iOS et Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox