Abonnés Freebox et Prime : 5 nouveaux jeux PC gratuits, une saga culte à l’honneur

Entre science-fiction du jurassique et histoire romancée du shogunat, la sélection de cette semaine de Prime Gaming a de quoi intéresser.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Prenez en charge les opérations sur les îles légendaires de l’archipel des Muertes et donnez vie à l’émerveillement, à la majesté et au danger des dinosaures dans Jurassic World Evolution. Construisez pour les intérêts de la science, du divertissement ou de la sécurité dans un monde incertain où la vie trouve toujours son chemin. À l’aide de la bio-ingénierie, créez des dinosaures qui pensent, ressentent et réagissent intelligemment au monde qui les entoure. Jouez avec la vie elle-même pour donner à vos dinosaures des comportements, des traits et des apparences uniques, puis maîtrisez-les et profitez-en pour financer votre recherche mondiale sur l’ADN des dinosaures disparus.



Elite Dangerous est l’épopée spatiale massivement multijoueur par excellence qui apporte à la génération moderne l’aventure originale du jeu en monde ouvert avec une galaxie connectée, une narration évolutive et l’intégralité de la Voie lactée recréée dans ses proportions galactiques. Débutant avec un petit vaisseau et quelques crédits, les joueurs font tout ce qu’il faut pour obtenir les compétences, connaissances, richesses et le pouvoir nécessaire à la survie dans une galaxie futuriste impitoyable, et de se tenir parmi les rangs de l’Élite emblématique. À une époque de superpuissances galactiques et guerres interstellaires, chaque histoire des joueurs influe l’expérience unique de jeu connecté et une narration évolutive élaborée à la main. Les gouvernements tombent, les batailles sont perdues et gagnées, et les frontières de l’humanité sont redessinées, tout cela par les actions des joueurs. 

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Alors que certains sont destinés à devenir de grands héros, d’autres se balancent et ratent leur chance. Rencontrez Sir Whoopass, un héros acharné au cœur d’or qui, grâce à une série de choix de vie hilarants et incroyablement pauvres, parvient à semer le chaos et le désarroi dans un monde utopique. Il doit trouver l’artefact légendaire qui bat des méchants dans sa quête pour vaincre L’Immortel, un mystérieux reclus qui, pour une raison ou une autre, fait tomber toutes sortes de monstres et de créatures maléfiques sur le monde.



Shogun Showdown est un jeu de combat au tour par tour avec des éléments de type rogue-like et de deck-building. Positionnez-vous et attaquez au bon moment, améliorez vos tuiles et combinez-les pour vous préparer à affronter le Shogun.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Incarnez le célèbre Charles Dalimar et réécrivez le passé dans Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition. Qu’est-ce qui donne au maître détective le courage de constamment déjouer le destin et de faire face aux forces les plus maléfiques que l’agence ait jamais croisées ? Qu’est-ce qui a poussé Charles Dalimar au-delà du point de non retour de la folie ? Découvrez les réponses à ces questions lorsqu’un phénomène étrange envoie le maître détective dans le corps de Dalimar dans le passé. En tant que maître détective, c’est à vous de profiter de ce rebondissement inattendu pour changer le passé et empêcher que certaines des affaires les plus sombres, les plus difficiles et les plus déterminantes pour votre carrière ne se produisent… mais à quel prix ? Préparez-vous, détective. Avec des personnages inoubliables, des pièges mortels et des énigmes époustouflantes, cela pourrait être l’affaire la plus difficile de votre carrière ! 

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

