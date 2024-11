Canal+ annonce l’arrêt le 31 décembre de la distribution des chaînes Disney et de Disney+ dans ses offres

Les abonnés Canal+ se voient directement avertis de la fin du partenariat entre Canal et Disney.

25 jours après Disney, c’est au tour de Canal+ de prévenir ses abonnés de la fin de distribution des contenus de la firme aux grandes oreilles au sein de ses offres. Dans un message affiché sur l’espace abonné Canal, le groupe est on ne peut plus clair.

“Nous vous informons de l’arrêt de la distribution des chaînes Disney Channel, Disney Channel+1, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild et du service Disney+ dans nos offres à compter du 31 décembre 2024“, explique ainsi la filiale de Vivendi. Cette information concernerait ainsi également l’offre TV By Canal, incluse pour les Freebox Révolution, Delta et Ultra.

Lors de l’annonce du groupe américain, en début de mois, le directeur général des Antennes et des Programmes de Canal+ avait réagi en affirmant “on n’est pas à l’abri de se retrouver un jour“. Les négociations entre acteurs de l’audiovisuel peuvent être houleuses, comme ce fut le cas pour la distribution d’Eurosport chez Canal+, qui avait finalement abouti par un renouvellement de l’accord. Il faudra attendre le 31 décembre ou les jours suivants pour savoir avec certitude si l’accord de distribution n’est pas renouvelé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox