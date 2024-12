Abonnés Freebox et Amazon Prime : avalanche de promos sur Max, Paramount+ et plus encore avec Prime Video, il faudra faire vite

Avec le Black Friday et le Cyber Monday, vous pouvez profiter d’offres promotionnelles sur plusieurs services de SVOD disponibles via Prime Video ainsi que des films à prix réduits en VOD. Les fêtes approchent, les promos se multiplient, y compris sur Prime Video. Le service de SVOD propose plusieurs offres promotionnelles valables jusqu’à aujourd’hui, permettant de découvrir de nombreux contenus pour moins cher, tant via des plateformes de streaming que depuis sa boutique de contenus en VOD. Voici la liste des services de SVOD actuellement en promotion, mais si vous souhaitez en profiter, il vous faut vous abonner avant la fin du 2 décembre 2024. Toutes les offres sont sans engagement et peuvent être résiliées à tout moment Lionsgate+ , qui propose des séries originales captivantes et des films à succès est proposé à 0.99€/mois pendant trois mois

à 0.99€/mois pendant 3 mois (1.99€/mois par la suite). Universal+, offre de divertissement donnant accès à des milliers d’heures de séries de thriller, science-fiction, téléréalité et animation, est disponible pour 0.99€/mois pendant 3 mois (5.99€/mois par la suite) En plus de cela, vous pouvez aussi découvrir de nombreuses promotions sur des films disponibles en VOD. On peut notamment compter des films disponibles à la location pour 1.99€/mois avec un très large catalogue, allant, de Barbie aux Huit Salopards en passant par Le dîner de cons. Pour rappel, Prime Video est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox