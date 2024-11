Free doit-il réagir face à ses concurrents sur les box d’entrée de gamme ?

Alors que la nouvelle offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom pousse la concurrence à modifier ses propres box d’entrée de gamme, Free doit il forcément contrer l’offensive de son concurrent sur le marché ?

Une offre proposant jusqu’à 8 Gbit/s, sans TV ni téléphonie, pour 23.99€/mois sans engagement. La toute récente proposition de Bouygues Telecom a donné un coup de pied dans la fourmilière des offres box d’entrée de gamme et les opérateurs ont assez vite aligné leurs propres offres comme ils le pouvaient. Red by SFR a ainsi tout d’abord baissé son prix, puis doublé ses débits pour atteindre le Gbit/s symétrique hier.

Du côté de Free, deux offres Freebox Révolution Light ont été lancée après la B&You Pure Fibre : une Veepee avec la box à 19.99€/mois pendant un an, avec engagement et une Série Spéciale qui propose une baisse de prix de l’offre historique, à 23.99€/mois pendant un an, cette fois sans engagement. Les deux réponses de l’opérateur ont obtenu des retours assez mitigés de la part des Freenautes, d’autant plus après l’annonce des résultats d’Iliad dans lesquels il est clair que, pour le 3ème trimestre, Bouygues Telecom est devant en termes de recrutements box et mobile. Si ces résultats ne sont pas directement liés à la nouvelle offre de Bouygues, certains s’inquiètent alors de voir Free risque d’être en retard par rapport à son concurrent. Nous vous donnons donc la parole : est-ce que Free doit réagir et se placer en véritable challenger sur le marché des offres box à petit prix ?

Peut-être considérez-vous qu’il n’est pas forcément nécessaire de se précipiter pour répondre immédiatement, que les offres actuelles proposées par l’opérateur sont largement suffisantes pour séduire les consommateurs. Mais si ce n’est pas le cas, qu’attendez-vous ou aimeriez-vous voir comme réponse de la part de Free ? Le lancement d’une nouvelle offre inédite à prix fixe similaire à la concurrence ? Ou une offre similaire à la “Pure Fibre” de Bouygues Telecom peut être, voire même en double-play simplement ? Une baisse de prix de la Révolution Light suffirait-elle, ou faudrait-il plutôt proposer des offres spéciales (Veepee, Série Spéciale) sur une box plus récente comme la Pop ? Vous pouvez répondre à notre sondage en nous indiquant la réponse qui vous paraît la plus pertinente.

····· Sondage Free doit-il réagir face à ses concurrents sur les box d'entrée de gamme ? Oui, en proposant une offre inédite à 23.99€/mois maximum tout le temps

Oui, en baissant davantage le prix de la Révolution Light

Oui, en proposant une offre fibre nue comme Bouygues ou double-play

Oui, en lançant des offres spéciales par exemple sur la Freebox Pop

Non, il a déjà assez réagi avec la Série Spéciale et la Veepee Freebox Révolution Light

Non, car ses offres actuelles (Pop et Ultra) cartonnent suffisamment

Non, car les offres à prix cassé de la concurrence diffèrent car elles n'incluent pas la TV

