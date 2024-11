Free corrige une fonctionnalité récemment lancée sur son application d’espace abonné Free Mobile

L’application Free a reçu une nouvelle mise à jour sur iOS 2.5.3.

De plus en plus utile; l’application mobile Free permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment, et ainsi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités et options et permet par exemple l’activation ou désactivation de certaines options et services sans oublier le paiement et consultation des factures mobile ou encore le suivi des commandes et des livraisons de cartes SIM ou de mobiles , le changement de forfait ou de numéro de ligne.

Depuis septembre, l’opérateur intègre également l’activation de la carte SIM classique avant plus récemment de permettre d’activer l’eSIM. Dans une nouvelle mise à jour, 2.5.3, l’opérateur annonce corriger un bug rencontrés par les abonnés sur l’activation d’une carte SIM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox