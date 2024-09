Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge pour les abonnés Free Mobile, lancement d’offres, enrichissements, innovations

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free enrichit son catalogue de films gratuits pour ses abonnés Freebox et Free Mobile sur Oqee Ciné. (Le Stratège, 7 ans au Tibet, Ennemis rapprochés, L’Affaire Roman J., Big Fish, L’Heure du Crime, Grève Party). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 6 nouveaux jeux PC gratuitement, deux univers cultes mis à l’honneur. (LEGO The Hobbit, Kerbal Space Program, Thronebreaker, The Falconeer, I Love Finding Cats & Pups, Giana Sisters: Twisted Dreams). Plus d’infos…

Un développeur Freebox recherche des bêta-testeurs afin de s’essayer à une nouvelle application d’écran de veille sur les boîtier TV Freebox Révolution et Delta Devialet. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox ont désormais jusqu’au 14 novembre pour activer l’offre Max Basic avec pub offerte pendant 1 ou 3 mois selon leur abonnement. Plus d’infos…

Les nouveautés Free Mobile

Free Mobile frappe fort en lançant en 1er la 5G SA pour ses abonnés avec plus de débit et une meilleure latence. Plus d’infos…

Free Mobile : comment activer la 5G SA désormais incluse dans votre offre ?

Oqee TV et la 5G sont désormais inclus dans le forfait Série Free, une nouvelle formule a été lancée à 10,99€/mois puis 11,99€/mois. Les abonnés actuels bénéficient de l’app TV incluse mais pas de la 5G. Plus d’infos…

Free lance un forfait 5G spécial à 7,99€ à vie sur Veepee avec 110 Go en France métropolitaine, mais il faut se dépêcher. Plus d’infos…

Lancement de la voix sur 5G pour les abonnés Free Mobile, une première en France. Plus d’infos…

Les iPhone 16 sont désormais disponibles chez Free Mobile. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee pour iOS 18. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Xavier Niel annonce que Free ne changera jamais le prix du forfait 2€. Plus d’infos…

Free devient partenaire officiel du PSG, de l’OM et de l’OL, des créations exclusives et des expériences inédites débarquent. Plus d’infos…

Trois candidats retenus pour racheter 49% des data centers d’Iliad (Infravia Capital, Antin Infrastructure, Morrison). Plus d’infos..

Free Mobile dévoile des codes à manipuler avec précaution pour ses abonnés utilisant un smartphone Xiaomi pour connaître l’état de leurs options. Plus d’infos…

