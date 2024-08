Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : l’arrivée de deux cadors chez Free, Mediapro et ses offres Téléfoot dans les starting-blocks pour aller droit au fiasco

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

6 août 2007 : arrivée de deux têtes d’affiche d’Iliad dans le groupe

Un recrutement un peu particulier a eu lieu le 6 août 2007. En effet, la maison-mère de Free annonçait le recrutement de Thomas Reynaud, diplômé d’HEC et de la New York University, au poste de Directeur du Développement et du Financement et de Nicolas Jaeger au poste de Responsable des Relations Investisseurs. Des arrivées qui à l’époque, ne laissaient pas forcément présager de l’importance que ces deux hommes prendraient au sein du groupe. En effet, Thomas Reynaud est depuis devenu le Directeur Général et administrateur d’Iliad et Nicolas Jaeger (décès janvier 2024) son directeur général délégué. Qui l’aurait deviné, 15 ans auparavant ?

7 août 2008: Free intervient partout en France

Un grand pas pour dépanner les abonnés. Le 7 août 2008, Free annonce étendre son assistance technique de proximité à l’échelle nationale. En somme, les techniciens itinérants sont déployés dans plus de 70 villes, et sollicités grâce à un système de numéros dédiés à chaque département. Free promettait alors que si l’incident n’avait pas pu être résolu par téléphone, un rendez-vous était directement pris chez le Freenaute concerné. L’assistance a depuis bien évolué avec le lancement de Free Proxi, avec des intervenants très proches géographiquement des abonnés qui les appellent.

11 août 2017 : MyCanal passe à la 4K

Une première étape pour les abonnés Freebox TV By Canal amoureux d’ultra haute définition. Les développeurs de l’application myCanal annoncent le 11 août 2017 l’arrivée de la 4K pour certains appareils apple. La liste est plutôt complète, mais il faudra attendre pour une arrivée sur iPhone. Tous les programmes n’étaient pas encore disponibles dans cette définition, mais la saison 3 du Bureau Des Légendes était disponible sur iMac 4K/5K Safari (qualité 4K), iPad Pro et iPad Air 2 (3K), Macbook Pro Safari (3K).

13 août 2020 : La chaîne Téléfoot de Mediapro dévoile ses offres pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions

Alors nouveau diffuseur de la Ligue 1 mais pas pour longtemps (on connaît la suite, un véritable fiasco survenu quelques mois plus tard), Mediapro a détaillé le 12 août 2020 ses formules d’abonnement à Téléfoot, sa chaîne 100 % dédiée au football et diffusée 7 jours sur 7.

Ont alors été proposés un abonnement mensuel (LIGUE 1 UBER EATS – LIGUE 2 BKT – UEFA CHAMPIONS LEAGUE 20/21 – UEFA EUROPA/LEAGUE 20/21 grâce à un accord avec Altice) avec 4K / HDR et disponibilité sur tous les écrans.à à 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois à 29,90 euros par mois sans engagement ou en abonnement prépayé à 269,90 euros par an (soit 22,50 euros par mois). Disponible également, un Pass Mobile Only (Ligue 1 et Ligue 1) sur smartphone et tablette uniquement à 14,90 euros par mois sans engagement.

Et pour couronner le tout, Mediapro a tenté une offre incluant Netflix dans sa version Standard. Uniquement proposée via le site Téléfoot, cette formule à 29,90 euros par mois était soumise à un engagement d’un an.

Après avoir refusé de payer l’échéance du mois d’octobre à hauteur de 172,3 M€ et celle de décembre s’élevant à 152,5 M€ , Mediapro a fini par abandonner ses droits TV acquis pour la Ligue 1. La rupture de contrat à près de 800 millions d’euros par an de 2020 à 2024, a été actée fin 2020.

4 août 2021 : Orange condamné pour pratique commerciale trompeuse sur ses forfaits 5G

Manque d’information sur sa couverture 5G et sur les débits disponibles pour ses forfaits 5G à leur lancement, Orange s’est vu infliger quelques mois après le lancement de la 5G en France une amende de 15 000 euros par le tribunal judiciaire de Paris.

L’opérateur historique avait “sciemment omis” d’afficher “des conditions satisfaisantes les restrictions d’usage apportées” à la commercialisation de ses forfaits 5G, à la suite d’une assignation il y a 7 mois de l’association Consommation Logement Cadre de vie. En cause, la hausse du prix de ses forfaits 5G par rapport à ses offres 4G sans informer les abonnés que la nouvelle génération de téléphonie mobile sera disponible ou non dans leur commune.

Dans son jugement, le tribunal fait état de l’absence en décembre 2020 d’une carte de couverture 5G et de débits minimaux disponibles sur le site internet de l’opérateur, soit lors du lancement de ses offres. Si Orange a corrigé le tire dès janvier, la juridiction a jugé cette carte toujours “insuffisante en termes d’information utile et loyale du consommateur”. Dans un second temps, Orange est également sommé de mettre fin à l’utilisation de l’expression “forfait 4G/5G” sans l’intégration d’un lien hypertexte renvoyant vers la carte de couverture dédiée et les débits, en respect des recommandations de l’Arcep.

