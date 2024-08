Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom : quel opérateur propose les meilleurs débits et la latence la plus faible en 5G à Paris pendant les JO ?

Bouygues Telecom offrirait des vitesses de téléchargement plus élevés en 5G et une latence plus performante que Free et Orange dans la capitale française. La concurrence reste malgré tout serrée. Lors des Jeux Olympiques de Paris, Bouygues Telecom se distingue comme l’opérateur offrant les vitesses de téléchargement les plus rapides en 5G dans la capitale, selon les tests réalisés par SmartCIC Technologies, un spécialiste des réseaux cellulaires qui fournit notamment une suite d’outils faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs de comprendre les performances des réseaux mobiles publics et privés grâce à des tests comparatifs sur des plateformes technologiques d’entreprise. S’agissant de Paris, les tests ont été menés durant une semaine entière, comparant les performances de Bouygues Telecom, Free et Orange dans diverses zones, y compris les sites des JO à fort trafic, les zones commerciales et les endroits encombrés, afin de fournir une analyse prédictive fiable des performances 5G en associant les résultats des tests à l’intelligence artificielle. Toby Forman, directeur de SmartCIC Technologies, a souligne pour sa part l’importance de cette approche granulaire pour comprendre les performances locales de la 5G. Résultats des Tests Vitesse de Téléchargement (Débit Descendant) : Bouygues Telecom a enregistré un pic de vitesse à 661,6 Mbit/s, surpassant de justesse Free (660,9 Mbit/s) et Orange (597,8 Mbit/s).

Latence : Bouygues Telecom a également obtenu la plus faible latence avec 19,43 millisecondes, suivi par Free (21,26 ms) et Orange (26,83 ms).

Vitesse d'Envoi (Débit Montant) : Free a pris l'avantage avec un débit montant de 195,99 Mbit/s, tandis que Bouygues Telecom et Orange ont atteint respectivement 161,62 Mbit/s et 123,1 Mbit/s. Disparités Géographiques Bouygues Telecom a affiché les meilleures performances dans les zones centrales et les grands quartiers de Paris. Orange et Free, quant à eux, ont montré une meilleure couverture sur l'ensemble de la ville, chaque opérateur se distinguant dans différentes zones pour divers cas d'utilisation, qu'il s'agisse de streaming, de téléchargement ou de médias sociaux. Absence de SFR Il est à noter que les résultats pour SFR n'ont pas été fournis. SmartCIC Technologies estime que SFR est actuellement moins avancé en matière de 5G, mais prévoit de tester cet opérateur dans un avenir proche. Une justification qui peut paraître étrange alors que SFR dispose aujourd'hui du troisième réseau 5G en matière de sites en France (12492) toutes fréquences confondues, il arrive même en second position derrière Orange sur la bande 3,5 GHz avec 8374 supports techniquement opérationnels selon le dernier observatoire de l'ANFR. En matière de qualité de signal 4G et 5G, un autre acteur, à savoir Zoneadsl, estime qu'Orange est leader sur la quasi-totalité des sites des JO de Paris. Free, SFR et Bouygues se démarquent sur certaines épreuves. Source : Clubic Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox