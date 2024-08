Clin d’oeil : Free abuse et se pense plus rapide que Léon Marchand

Qui c’est notre champion ?!

Léon Marchand est la nouvelle idole française avec ses 4 médailles d’or aux Jeux Olympiques. Avec humour, Free, via son compte X/Twitter, estime être plus rapide. Dans ce cas là c’est OK, Free est le plus fort en terme de débit avec la Freebox Ultra, mais en natation, il faudrait mettre Xavier Niel dans une piscine olympique et on pourra juger !

En tous cas, si toute la France est derrière ses athlètes, ca fait plaisir de voir que Free s’en saisisse :

moins rapide que la Freebox Ultra. https://t.co/hgVhaETGko — Free (@free) August 6, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox