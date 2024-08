La fin des pop-ups gênants : Apple introduit Distraction Control pour Safari

Apple continue de repousser les limites de l’innovation avec ses prochaines mises à jour d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Lors de la conférence des développeurs WWDC, la marque a présenté une nouvelle fonctionnalité pour Safari, appelée Distraction Control, qui permet de masquer les éléments distrayants sur les pages web afin de rester concentré.

Apple s’est donné pour mission de renforcer la concentration de ses utilisateurs. La fonction Distraction Control permet de masquer les bannières de connexion, les pop-ups, les contenus statiques et autres superpositions gênantes sur une page web. Elle est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent naviguer sans interruptions inutiles, en quête d’informations précises.

Concentration, contrôle et efficacité

Apple a déjà introduit le mode Concentration sur ses appareils, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs notifications en fonction de leurs besoins (travail, repos, jeux vidéo, etc.). Lors de la WWDC, Apple a également présenté une nouvelle version de Reader pour Safari, qui supprime les distractions des articles en offrant une table des matières et un résumé des informations utiles de chaque page. Viewer, une autre innovation, détecte les vidéos sur une page et les isole dans un lecteur pour les mettre en avant ou les laisser de côté.

Distraction Control va encore plus loin en offrant aux utilisateurs le pouvoir de cacher les éléments distrayants sur Safari. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans la barre de recherche de Safari et de sélectionner “Masquer les éléments distrayants”. Contrairement à un bloqueur de publicité, cette fonction ne supprime pas les publicités tournantes et n’affecte pas les éléments de la page qui changent fréquemment.

Du contenu caché, pas supprimé

Distraction Control permet aux utilisateurs de personnaliser les éléments à masquer. La fonctionnalité offre un effet visuel de “disparition” lorsqu’un élément est sélectionné. Bien que ces éléments restent masqués lors des visites ultérieures, ils ne disparaissent pas réellement. L’utilisateur peut à tout moment faire réapparaître les éléments masqués en cliquant sur l’icône de masquage dans la barre de recherche.

Il est important de noter que la configuration de Distraction Control est propre à chaque appareil. Il n’y a pas de synchronisation entre les appareils, même s’ils sont connectés au même compte iCloud.

Disponibilité et réactions

Distraction Control sera disponible pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia à la rentrée. Les développeurs peuvent déjà tester cette fonctionnalité en version bêta, et une version bêta publique sera disponible dans les semaines à venir.

Cette nouveauté rappelle une fonctionnalité évoquée avant la WWDC, qui avait suscité des inquiétudes chez les éditeurs de presse français et britanniques. Ceux-ci craignaient l’arrivée d’un bloqueur de contenus, en particulier de publicités, qui constitue leur principale source de revenus. Bien que Distraction Control ne soit pas un bloqueur de contenu à proprement parler, il pourrait avoir des implications similaires. Cependant, rien n’empêche les éditeurs de contourner cette fonctionnalité en modifiant régulièrement leurs contenus.

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox