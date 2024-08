La fin de l’un des bloqueurs de publicités populaires sur Google Chrome

L’un des bloqueurs de publicités et de contenus indésirables les plus populaires, uBlock Origin, ne sera bientôt plus compatible avec Google Chrome. Ce changement, annoncé avec la dernière mise à jour du navigateur, marque la fin d’une ère pour de nombreux utilisateurs habitués à une navigation sans publicités intrusives.

Pour les utilisateurs de Google Chrome, uBlock Origin est souvent le choix privilégié pour bloquer les publicités et autres contenus indésirables. Cette extension a gagné en popularité grâce à son efficacité et sa simplicité d’utilisation. Cependant, les récents développements indiquent que cette popularité pourrait bientôt être mise à l’épreuve.

Le passage à Manifest V3

Google a décidé d’abandonner Manifest V2, le cadre actuel régissant les extensions, au profit de Manifest V3. Ce nouveau cadre impose des restrictions supplémentaires aux développeurs d’extensions, rendant certaines fonctionnalités de uBlock Origin incompatibles avec les futures versions de Chrome. Les développeurs de uBlock Origin ont clairement indiqué qu’ils ne mettraient pas à jour l’extension pour se conformer à Manifest V3, signifiant ainsi la fin de uBlock Origin sur Chrome.

Des solutions alternatives

Face à cette situation, les utilisateurs de uBlock Origin ont plusieurs options. L’une d’elles est de passer à uBlock Origin Lite, une version de l’extension compatible avec Manifest V3. Cependant, cette version allégée comporte des limitations par rapport à l’originale, car certaines concessions ont dû être faites pour respecter les nouvelles règles de Google.

Changer de navigateur

Une autre solution consiste à changer de navigateur. Firefox, le navigateur de Mozilla, continue de supporter les extensions basées sur Manifest V2. Pour les utilisateurs qui souhaitent maintenir leur expérience de navigation avec uBlock Origin intacte, passer à Firefox pourrait être la meilleure option. Ce navigateur, l’un des derniers à ne pas utiliser Chromium, offre une compatibilité continue avec les extensions actuelles de uBlock Origin.

Source : 01Net

