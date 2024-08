Mise à jour importante pour les utilisateurs d’Apple Pay chez Crédit Agricole

Le Crédit Agricole invite actuellement ses clients à retirer et réenregistrer leurs cartes bancaires associées à Apple Pay sur leur iPhone. Voici pourquoi cette action est nécessaire et comment procéder.

Depuis quelques jours, et cela se poursuivra tout au long de l’été, le Crédit Agricole informe ses clients par mail ou via des notifications iOS de la nécessité de cette mise à jour, à condition d’avoir installé l’application “Ma Banque”. Une notification spécifique explique qu’il sera bientôt impossible de régler ses achats via Apple Pay sans effectuer cette mise à jour.

Problème de “Token”

Le Crédit Agricole a précisé qu’il s’agit de mettre à jour les “tokens” utilisés lors des transactions de paiement mobile. Ces tokens ont subi une évolution technique, rendant cette mise à jour impérative. Les clients doivent donc supprimer puis réenregistrer leurs cartes bancaires pour continuer à utiliser Apple Pay sans interruption.

Procédure à suivre

Suppression de la Carte Bancaire :

– Ouvrez l’application Cartes sur votre iPhone.

– Sélectionnez la carte bancaire à supprimer.

– Accédez au menu de la carte, puis à “Données de la carte”.

– Cliquez sur “Supprimer la carte” et validez la suppression. Réenregistrement de la Carte Bancaire :

– Après la suppression, cliquez sur le bouton “+” dans l’application Cartes.

– Suivez les instructions pour ajouter de nouveau votre carte bancaire.

Informations complémentaires

Tous les clients ne reçoivent pas cette notification en même temps. Il est donc recommandé d’attendre de recevoir le mail ou la notification avant de réaliser la procédure. Si vous n’avez rien reçu, il n’est pas nécessaire d’effectuer ces étapes.

Le Crédit Agricole assure que cette mise à jour n’affectera pas les habitudes d’utilisation d’Apple Pay de ses clients. Toutefois, la banque n’a pas fourni de détails sur l’avenir de cette fonctionnalité, notamment en regard des nouvelles régulations européennes stipulées par le Digital Markets Act (DMA), qui empêchent Apple d’imposer Apple Pay sur iOS en Europe.

Pour toute question ou souci concernant cette mise à jour, les clients peuvent contacter le service client du Crédit Agricole pour obtenir de l’aide et des informations supplémentaires.

Source : iGeneration

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox