Orange, Free, SFR et Bouygues : une box fibre d’entrée de gamme coûte aujourd’hui 29,41€/mois en moyenne

Sur les 12 derniers mois, le prix des box d’entrée de gamme a baisse de 1% selon Ariase. L’heure est à la stabilité sur le segment.

Combien coûte en moyenne un abonnement fibre à une box d’entrée de gamme pour un nouvel client aujourd’hui en France. Dans son nouveau baromètre mensuel des box internet d’août, Ariase, acteur de référence sur la comparaison des offres télécoms, donne la réponse : ” 29,41€/mois” contre 26,72% en août 2022. Sur un an, l’indice de prix est stable, les prix ont baissé de 1%. “Cette stabilité s’explique par une activité commerciale limitée liée au contexte des vacances estivales et des Jeux Olympiques de Paris”, note Ariase qui en profite pour lister les derniers changements perçus dans les offres. Par exemple, la série limitée Boïte Sosh à 25,99€ à prix fixe s’est arrêtée, remplacée par “une promotion plus agressive mais uniquement durant 6 mois (15,99€ pendant 6 mois puis 30,99€)”. De son côté, Bouygues Telecom, propose une offre Série Spéciale Bbox à 29,99€/mois (tarif fixe) avec player TV et WiFi 6, de quoi concurrence Free et sa Freebox Révolution Light proposée au même prix.