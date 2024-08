Les internautes se lâchent sur les réseaux : l’IPTV prête à exploser pour la Ligue 1, quand Orange pense que “ça passe crème” face à Free

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Si DAZN, nouveau diffuseur de la Ligue 1, a fixé le prix de son abonnement à 29,99 € par mois avec un engagement d’un an pour accéder à la totalité de son offre, les playlists IPTV sont déjà prêtes, les ventes pirates vont à coup sûr exploser.

Les playlists IPTV sont déjà prêtes pour l'arrivée de la Ligue 1 Mcdo sur Dazn Je sens qu'ils vont avoir de nouveaux clients cette année vu les tarifs annoncés. pic.twitter.com/CP8keg9I16 — Nico Popy (@nicolaspopy) August 6, 2024

Abonnés Free Mobile, le hors-forfait en Suisse peut vous coûter très cher!

Aie ! Ouille ! @free @freemobile le hors -forfait data en Suisse, c’est de l’or !!! 100 fois plus cher que dans les autres pays limitrophes ! Plus de la moitié de mon hors-forfait total pour… seulement 650 Mio 🤑🤑 pic.twitter.com/3sNDfWywPa

— Laurent Marquet (@laurent_marquet) August 5, 2024

Depuis plusieurs semaines, Free Mobile personnalise avec humour ses SMS de bienvenue à l’étranger pour ses abonnés. Et force est de constater que même les toutes dernières destinations incluses comme l’Egypte sont concernées.

Freebox a changé ma vie pic.twitter.com/Rez7ELiJTJ — Mrn (@marouan92_) August 4, 2024

Vous pensez que ça passe crème ?

Boutique @Orange_France… 💩

20Go à 10,99 €/mois pour les abonnés Livebox, pendant que @freemobile offre la data mobile illimitée à 9,99 €/mois pour les abonnés @Freebox Pop ! 😂

Merci @free ! ❤️ pic.twitter.com/8EvrWXoNba — Romain JF (@theromainjf) August 3, 2024

Vous lui trouvez un autre point faible à la Freebox Ultra ?

Vous lui trouvez un autre point faible à la Freebox Ultra ?

