Sylvain Tesson vous emmène en Patagonie le 5 juillet sur National Geographic

Mordu d’aventure, Sylvain Tesson est parti en expédition avec le Groupe Militaire de Haute Montagne en pleine Patagonie, découvrez l’expérience sur National Geographic le 5 juillet.

Le Groupe Militaire de Haute Montagne une unité d’élite spécialisée dans les techniques les plus avancées d’alpinisme va gravir le massif du Fitz Roy et réaliser le premier saut en paralpinisme depuis le sommet. Sylvain Tesson raconte au travers de ce film l’aventure extraordinaire et spectaculaire qu’il a vécue de l’ascension jusqu’au saut final.

Ce saut du haut de l’un des sommets du Fitz Roy, pourrait s’apparenter à du BASE Jump mais tout en gardant l’équipement d’alpinisme. Cette opération est aussi un hommage aux héros de l’aéropostale car les trois objectifs du Groupe Militaire de Haute Montagne porte le nom de trois d’entre eux, sûrement les plus emblématiques, Saint Exupéry, Guillaumet et Mermoz. Pour la petite anecdote, les aiguilles du Fitz Roy portent également le nom de ces légendes de l’aéropostale.

« Les ailes de Patagonie » sont produites par Bonne Pioche pour National Geographic et réalisées par Christophe Raylat. Le film sera diffusé sur la chaîne National Geographic le dimanche 5 juillet à 21 h puis disponible pendant un mois en replay sur MyCanal. National Geographic est inclue dans les forfaits Freebox Delta et Révolution TV by Canal.