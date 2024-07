Droits TV : Canal+ affirme qu’il n’a plus les moyens pour la Ligue 1

« Malheureusement, la situation n’est pas une surprise pour nous. Nous sommes souvent taxés d’énervement, de rancoeur ou d’amertume, je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique. Canal+ a tenté face à Mediapro puis face à Amazon puis avec DAZN il y a encore quelques mois (en proposant en août 2023 une co-diffusion de ses deux matches de L1 avec la plateforme britannique) de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l’a pas souhaité et Canal+ n’a eu d’autres choix que d’allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d’autres compétitions, en particulier la Ligue des champions (avec les deux autres Coupes d’Europe, près de 480 millions d’euros par saison seront dépensés ; NDLR). Donc nous n’avons plus les moyens aujourd’hui d’intervenir dans ce dossier. Nous espérons qu’il trouvera une issue positive pour le foot français, car nous restons très investis, notamment dans la Ligue des champions, et nous espérons bien que les clubs français pourront y prospérer. »

Canal conserve en effet un catalogue d’évènements sportifs assez important, avec l’ensemble des Coupes d’Europe de football jusqu’en 2027, la Premier League jusqu’en 2028, la Formule 1 et le MotoGP jusqu’à 2029… Le président du directoire s’est même fendu d’une allusion indirecte aux conflits entre la chaîne et la LFP : “Nous considérons que notre vision de long terme auprès de nos partenaires tels que la Ligue nationale de rugby ou la Fédération française de football contribuent à pérenniser le fonctionnement vertueux et solidaire des droits audiovisuels “.

Source : L’Équipe