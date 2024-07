L’application Xbox TV débarque sur certains modèles de Fire TV Stick d’Amazon

L’arrivée de l’application Xbox sur certains appareils Fire TV Stick d’Amazon ouvre de nouvelles perspectives pour les amateurs de jeux vidéo. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder au Xbox Cloud Gaming et jouer aux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass Ultimate sans avoir besoin d’une console.

Depuis quelques semaines, il était annoncé que l’application Xbox ferait son entrée sur certains appareils Fire TV. Cette nouveauté signifie qu’il est dorénavant possible de jouer à des jeux via le Xbox Game Pass Ultimate directement sur une télévision, en connectant simplement une manette Bluetooth à son boîtier multimédia Amazon. L’abonnement « Xbox Game Pass Ultimate »est facturé 14,99 € par mois.

Compatibilité et disponibilité

L’application Xbox est disponible sur le Fire TV Stick 4K Max (2023) et le Fire TV Stick 4K (2023). Les utilisateurs peuvent télécharger cette application via l’Amazon Appstore. Il est également espéré que cette application sera prochainement compatible avec d’autres appareils plus anciens. À noter que cette application Xbox est identique à celle déjà disponible sur les téléviseurs et moniteurs Samsung.

Il s’agit de la première fois que l’application Xbox est lancée sur des produits autres que ceux de Samsung. À ce jour, elle n’est même pas accessible sur Apple TV ou les boîtiers Android TV. Les joueurs pourront profiter de titres populaires tels que Starfield, Fallout 4, Fallout 76, Senua’s Saga: Hellblade II ou encore Forza Horizon 5, à condition de disposer d’une connexion internet stable et rapide.

Un nouveau cap pour Microsoft et le Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft semble adopter une nouvelle stratégie en visant une diffusion plus large de son application sur divers appareils plutôt que de se concentrer sur la création de matériel dédié, comme une console de cloud gaming.

À terme, le Xbox Cloud Gaming permettra de diffuser l’intégralité des jeux de la bibliothèque Xbox, et pas seulement ceux inclus dans le Xbox Game Pass. Microsoft a indiqué que cette fonctionnalité devrait être disponible dans les prochains mois, malgré quelques retards et projets abandonnés. Toutefois, il est probable que certains jeux ne seront jamais disponibles en streaming en raison des réticences de certains éditeurs à s’associer au Xbox Cloud Gaming.

