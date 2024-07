RCS : le successeur du SMS arrive sur iOS pour les abonnés de SFR, une première en France

Le RCS (Rich Communication Services) largement utilisé sur Android doit arriver cette année sur les iPhone dans le cadre de la nouvelle réglementation destinée à protéger la concurrence. La nouvelle bêta de iOS 18 d’Apple active ce protocole chez SFR.

Depuis plusieurs années, Apple refuse de prendre en charge le RCS. Mais le géant de la Tech a changé de fusil d’épaule fin novembre, en annonçant alors être quasiment prêt à adopter la version moderne du SMS : « Plus tard l’année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du profil universel RCS, la norme publiée par l’association GSM. Nous pensons que le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS. Cela fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera d’être l’expérience de messagerie la plus performante et la plus sécurisée pour les utilisateurs d’Apple », avait fait savoir la firme de Cupertino.

Cette décision intervient dans le cadre de la nouvelle réglementation destinée à protéger la concurrence (DMA), de rendre iMessage compatible avec les applications de messagerie, comme Whatsapp ou Messenger. Une éventualité que n’envisage pas Apple qui préfère donc s’ouvrir au protocole RCS en guise de bonne foi.

En France, la nouvelle version bêta de iOS 18 (version 3) est à présent disponible. Et bonne nouvelle pour les abonnés mobile de SFR et Red by SFR ,“le RCS a été ajouté au bundle opérateur et est actif”, annonce ce 9 juillet Tiino -X83 sur X. En revanche, le Rich Communication Services n’est pas encore été activé pour les abonnés Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom.

Sur l’ex-Twitter, d’autres utilisateurs ont fait état de cette activation chez l’opérateur au carré rouge : “Le RCS sur iOS chez SFR marche !”, a constaté @Pressynou, captures d’écran à l’appui. Son iPhone a bel et bien réussi à envoyer un message via RCS sur un smartphone Android.

A la différence des SMS et MMS, le RCS fonctionne comme une messagerie indépendante avec un chiffrement de bout en bout. Il est possible de lancer un chat à deux ou en groupe, de transférer une large variété de fichiers, d’effectuer des appels en VoIP ou appels vidéos mais aussi de profiter d’une messagerie audio. Ce protocole permet de profiter des avantages des messageries instantanées comme Whatsapp.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox