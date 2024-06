Les internautes se lâchent sur les réseaux : 2 To de data consommés pour seulement 9,99€ avec Free Mobile, Bouygues Telecom surclasse ses abonnés

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Après avoir augmenté ses prix contre plus de data, Bouygues passe au surclassement sur certains forfaits, au même tarif cette fois mais pendant combien de temps ?

Il a essayé d’acheter un iPhone 15 sur Amazon, et il s’est bien fait avoir. Le Thread de la mésaventure.

Il y a 1 semaine j’ai commandé un iPhone15 sur @AmazonIT (cc @AmazonNewsFR). La livraison étant planifiée pour le 25 juin, le livreur sonne à ma porte et m’apporte le colis. Je renseigne mon code à 6 chiffres, il me dit que le code ne fonctionne pas.- — S. 🇲🇦 (@sfn92_if) June 27, 2024

2 To de data consommés pour 9,99€/mois, qui fait mieux que Free Mobile. Avoir un Freebox Pop a du bon.

Le Forfait @freemobile 5G permet aux abonnés @Freebox de consommer de la data mobile en illimitée pour 9,99 €/mois ou 15,99 €/mois.

Vous pensez qu’@Orange_France @bouyguestelecom et @SFR sont vénère à quel point en voyant ça ? 😃

Merci @free ! ❤️ pic.twitter.com/txaDqwZpy0 — Romain JF (@theromainjf) June 21, 2024

La fameuse mise à jour 1.3.37 du player Freebox Révolution n’est pas à la hauteur des espérances. Des abonnés attendaient une nouveauté pour célébrer le mythique 1337 de Free, en vain. Depuis son lancement en 2010, les images de présentation de la box laisse entrevoir 13 37 (pour 13h37) sur l’écran de son serveur. Cette heure n’a pas été choisie par hasard puisque ces chiffres veulent dire Leet speak en langage Leet Speak (« langage d’élite » en français).

Souci Freebox player révolution en version 1.3.37 datée du 22 ou 23 juin 2024. Ça freeze, et ensuite le player ne se synchronise plus avec le serveur. pic.twitter.com/eyZWZLGsyq — LordSinclair (@LordSinclair3DS) June 25, 2024

Quand SFR tend le bâton pour se faire battre !

Même le logo du site il a du mal à charger pic.twitter.com/2GpfO3gKT0 — BadbounsTV 𝕏 (@FabienBouns) June 28, 2024

