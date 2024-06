Réseaux fixes et mobiles : Orange soutient le projet de la Commission européenne mais a plusieurs réclamations

La Commission Européenne a publié un Livre Blanc pour proposer diverses mesures afin de faciliter et réguler le déploiement des réseaux fixes et mobiles, pour proposer une couverture très haut débit à l’ensemble des habitants du Vieux Continent. Orange soutient globalement le projet, mais veut obtenir davantage.

A l’échelle européenne, des mesures doivent être prises pour atteindre les objectifs fixés par l’UE et pour restaurer la compétitivité et la croissance des opérateurs afin qu’ils puissent investir dans les réseaux. C’est en tout cas le sens du Livre Blanc publié récemment par la Commission Européenne et soumise à une consultation publique, notamment auprès des opérateurs. La branche d’Orange dédiée à l’Europe a répondu à cette consultation et affirme partager les ambitions du document, mais a quelques réclamations.

Elle soutient notamment le fait que la fermeture des réseaux cuivre soit encouragée par des politiques publiques ou encore que la régulation autour de la fibre optique évolue. Les projets de faciliter la résolution des conflits entre opérateurs et géants du numérique ont également été salués par l’opérateur ainsi que par la FFT. Si au global Orange s’affiche plutôt en soutien du projet, il appelle à quelques révisions.

En effet, le groupe demande notamment une harmonisation plus poussée et une meilleure visibilité sur les réseaux et leur disponibilité, notamment vis à vis des licences accordées aux opérateurs qui devraient durer 40 ans avec une reconduction tacite. Il réclame également une meilleure harmonisation des règles touchant la sécurité nationale, la protectiond es consommateurs et de vie privée sur le net. Et a nouveau, Orange souligne sa volonté d’appliquer une certaine contribution économique aux gros utilisateurs de bande passantes (Meta, Google etc) pour financer le déploiement des réseaux.

