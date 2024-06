Abonnés Freebox : que faire lorsque votre chaîne payante ne fonctionne pas sur Oqee ?

Si vous avez souscrit à une chaîne en option ou à un pack et que le contenu n’est pas disponible sur votre appareil, une simple manipulation peut résoudre le problème.

Les abonnés Freebox disposent d’entre 220 et 270 chaînes incluses selon si l’offre contient TV by Canal ou non de base dans leur abonnement. Cependant, certaines chaînes spécifiques peuvent intéresser et il faut donc passer par un abonnement tiers, qui sera lié à votre ligne fixe, mais qui est donc payant. Si dans la majorité des cas, l’abonnement se passe bien, que faire lorsque le contenu de la chaîne ou du pack ne s’affiche pas sur Oqee ?

Il existe en fait une manipulation toute simple à essayer avant de chercher à contacter l’assistance par exemple : le fait de rafraîchir les droits de votre Freebox. En effet, parfois l’abonnement n’a pas été enregistré automatiquement et votre appareil peut continuer à bloquer l’accès à la chaîne comme si vous ne l’aviez pas payé. Cette manipulation vise à remettre les pendules à l’heure.

Sur les applications TV (Samsung, LG, Android TV, Apple TV…), il vous suffit de vous rendre dans les réglages de l’application, qui se situent en haut à droite au niveau de votre profil, puis de vous rendre dans la section “Télévision”. Sélectionnez ensuite “Rafraîchir les droits”, puis patientez jusqu’à ce que le message “Succès du rafraîchissement” apparaisse sur votre écran. Vos droits seront alors bien activés. La manipulation est similaire sur tablette et mobile, mais n’est malheureusement pas encore disponible sur navigateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox