Netflix, Google, Meta “dictent les investissements des opérateurs” selon le président de la Fédération Française des Télécoms

Romain Bonenfant, directeur de la Fédération Française des Télécoms (FFT) rejoint les estimations de la Commission européenne : les investissements dans les réseaux sont insuffisants pour achever la couverture du continent.

“Aujourd’hui, le sujet, c’est qu’il existe un petit nombre de grands fournisseurs de services numériques qui représentent la plus grande part du trafic Internet” assène le directeur de la FFT dans une interview. Alors que la Commission européenne déplore des investissements trop bas pour atteindre les objectifs fixés par l’UE en termes de couverture très haut débit du Vieux Continent, Romain Bonenfant estime que cela est notamment causé par un grand déséquilibre entre les géants du net et les opérateurs.

Selon l’Arcep, Google, Meta, Apple ou Netflix génèrent “plus de 50% du trafic. Et cela monte à 80% en heure de pointe. Les géants du Net obligent ainsi les opérateurs à investir toujours plus dans les réseaux” explique-t-il, ce qui a entraîné un débat sur le fait de faire payer l’utilisation des réseaux par ces entreprises pour soutenir l’investissement et l’entretien réalisé par les opérateurs. Une proposition qui n’a pas été retenue par l’UE, mais qui n’est pas abandonnée par les opérateurs.

“Il ne s’agit pas du tout de mettre en œuvre un modèle payant pour tous les services sur Internet, et d’empêcher les startups de croître, de prendre leur envol… Notre problème ne concerne que les plus gros d’entre eux. Il faut reconnaître que leurs actions individuelles ont un impact direct sur les investissements des opérateurs. Ce sont eux qui dictent ces investissements, et il faut sortir de cette logique. Si, par exemple, Netflix changeait demain son algorithme pour rendre plus efficace la compression de ses flux vidéos, cela réduirait sensiblement les investissements nécessaires de chaque opérateur” ajoute-t-il. Cependant, une mesure proposée par la Commission intéresse la FFT, à savoir un changement pour faciliter la résolution des litiges entre les deux parties.

Un autre angle envisagé serait de rechercher une plus grande efficacité dans l’utilisation du trafic internet. La Commission aborde ainsi “l’utilisation de codecs plus efficaces pour les vidéos… Ces initiatives permettraient d’éviter du trafic de données sans bénéfice clair pour l’utilisateur, voire à son détriment par l’utilisation de mécanismes addictifs par certains réseaux sociaux. Et s’il y a moins de trafic en amont, il y a évidemment moins d’investissements dans les réseaux à effectuer en aval pour les opérateurs.”

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox