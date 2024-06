Google Messages : améliorations et nouveautés pour une meilleure expérience utilisateur

Google Messages continue d’innover et d’apporter des améliorations significatives à son application, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités pratiques et des mises à jour subtiles, mais impactantes.

Les dernières modifications se concentrent sur l’affichage des contacts et l’introduction de raccourcis pratiques, facilitant l’interaction et l’utilisation quotidienne.

L’une des nouveautés majeures de cette mise à jour en cours de déploiement est la possibilité pour les utilisateurs de Google Messages d’agrandir la photo de profil d’un contact en appuyant dessus depuis la liste principale. Cette fonctionnalité, bien que simple, améliore considérablement l’interaction visuelle avec les contacts et offre une expérience plus intuitive et plaisante.

Introduction de raccourcis pratiques

Outre l’agrandissement des photos de profil, Google Messages introduit trois nouveaux raccourcis situés juste en dessous de la photo agrandie du contact. Ces raccourcis visent à simplifier et à accélérer certaines actions courantes :

Message : Ce bouton ouvre directement la conversation avec le contact, permettant d’envoyer rapidement un message.

Appel : En appuyant sur ce raccourci, le numéro du contact est directement composé, facilitant ainsi les appels rapides.

Information : Ce bouton ouvre la page d’information du contact, offrant un accès rapide à des détails supplémentaires.

Ces raccourcis sont également disponibles pour les conversations de groupe, à l’exception de l’onglet “appel” qui n’est pas pertinent dans ce contexte. Comme toujours, ces fonctionnalités sont d’abord testées via la version bêta de Google Messages avant d’être déployées en version stable.

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités se fait directement au niveau des serveurs de Google. Les utilisateurs n’ont donc aucune action spécifique à entreprendre pour en bénéficier, si ce n’est d’attendre patiemment que la mise à jour soit disponible sur leurs appareils.

Une stratégie de concurrence face à WhatsApp et Messenger

Malgré la domination de WhatsApp et Messenger en France, Google ne baisse pas les bras et continue d’améliorer son service de messagerie. En intégrant les messages RCS (Rich Communication Services), Google Messages propose une expérience plus interactive et enrichissante comparée aux simples SMS. Cette approche permet à l’application de répondre plus efficacement aux attentes des utilisateurs de messageries modernes en 2024.

