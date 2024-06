Free modifie l’accès à ses tarifs et conditions mais ce n’est pas simple

Nouvelle réorganisation des rubriques en bas de page des sites Free Mobile et Freebox. L’opérateur lance une page regroupant désormais sa brochure tarifaire et conditions générales.

Place au changement dans les pieds de page des sites Freebox et Free Mobile, Free vient de procéder à une réorganisation des rubriques disponibles. Ainsi l’espace “Offres et services” se voit simplifié. Sur le mobile, il renvoie à présent vers les forfaits de l’opérateur, Free Flex, les smartphones, l’assurance mobile, la reprise mobile, la 5G Free, la carte de couverture réseau et prévisionnelle ainsi que les communications à l’étranger. Sur le fixe, l’opérateur supprime de cette section par exemple l’accès à la page sur le système d’alarme Qiara et au test d’éligibilité. Sont accessibles aujourd’hui, les pages des différentes Freebox, des offres convergentes, ou encore du répéteur WIFi, Oqee by Free, Free Transfert et Carte Fibre/ADSL.

Pour sa part, la section Espace Abonné est désormais renommée « Abonné ». Il est à présent possible d’accéder à différentes pages pour le mobile comme « commander une nouvelle sim », « gérer mes options », « activer ma carte SIM », «modifier mes informations », « régler une facture ». La résiliation en 3 clics reste accessible dans cette même catégorie pour le mobile ou les Freebox.

Free a mis à jour le design de ses pieds de page sur les sites Freebox et Free Mobile. Il y a également une nouvelle page qui regroupe tous les tarifs et conditions. Freebox : https://t.co/hF3yTpaAu5

Free Mobile : https://t.co/8DdflrRAW0 pic.twitter.com/HSCGIauZpQ — Tiino-X83 (@TiinoX83) June 25, 2024

Pour le fixe, cet espace se sépare du lien « factures » et Free Proxi (déplacé dans l’espace Aide & Contact). Il est toujours possible d’accéder à l’espace abonné, au déménagement d’abonnement, ou au suivi d’une souscription.

Une nouvelle page « Tarifs et conditions »

Une nouvelle section « Aide & Contact », fait par ailleurs son apparition avec l’accès à la page de Free Proxi ou encore à l’assistance en ligne. Celle-ci remplace l’espace « tarifs et conditions », lequel permettait de visualiser les conditions générales d’abonnement, de vente et d’utilisation, ainsi que les brochures tarifaires.

Pour accéder à ces informations importantes, une nouvelle page a été créée mais il faudra ouvrir les yeux pour la trouver, y accéder n’est pas facilité, bien au contraire. Moins visible, la page est accessible dans un bandeau tout en bas du sites Freebox et Free Mobile, à côté des mentions « cookies », « informations légales », et « signaler un contenu ». Il faudra alors cliquer sur « Tarifs et conditions ».

C’est sur cette page que sont désormais regroupés la brochure tarifaire Free Mobile et Freebox, les récapitulatifs contractuels, mais aussi les conditions générales d’abonnement et de Vente.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox