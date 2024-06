Free intègre une nouveauté dans son application Freebox Files sur iOS

Une nouvelle fonction de glisser/déposer des fichiers arrive sur l’application Freebox Files de Free dans sa version pour iPhone.

Lancée en octobre 2022, l’application officielle Freebox Files offre un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur d’une Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment.

Ce vendredi 28 juin, Free déploie une nouvelle version 1.19 en bêta-test sur iOS via TestFlight. De quoi découvrir les nouveautés qui intègreront la version grand public dans les prochains jours. L’opérateur a notamment revue la manière d’organiser vos fichiers avec une nouvelle fonctionnalité qui permet de les glisser/déposer.

Pour faciliter la configuration d’un disque dur, Free annonce avoir implémenté des améliorations, l’association d’une nouvelle Freebox a également été optimiséé, sans oublier la corrections diverses pour une meilleure stabilité de l’application.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox