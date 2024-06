Abonnés Freebox : récupérez gratuitement 4 nouveaux jeux PC gratuits, il y en a pour tous les goûts

Des aventures très diverses vous attendent sur Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,4 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Forager est un jeu en monde ouvert en 2D, inspiré de Stardew Valley, Terraria, Zelda et bien d’autres. Explorez, fabriquez des objets, collectez et gérez des ressources, découvrez des secrets et construisez votre base à partir de rien. Achetez des terres pour les explorer et les développer.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Card Shark est un jeu d’aventure plein de ruse, d’intrigue et de tromperie délectable. Entrez dans un monde dans lequel vous devrez affronter vos adversaires mieux que vous ne jouez aux cartes. Frayez-vous un chemin vers le sommet de la société française du XVIIIe siècle. Maîtrisez les tromperies en utilisant le marquage des cartes, les faux mélanges, le changement de jeu, les fausses donnes, etc. Utilisez vos gains mal acquis pour vous frayer une place dans le monde fermé des tables à enjeux élevés.

Plongez vous dans un monde fantastique avec Soulstice.L’équilibre du Royaume sacré de Keidas est compromis lorsque de puissantes créatures sauvages, connues sous le nom de « Spectres », envahissent le pays depuis l’autre côté du Voile, menaçant de dévorer les vivants. Les spectres corrompent leurs victimes et peuvent même prendre possession de leur corps, se transformant en monstres imparables qui s’attaquent aux gens ordinaires. Les « Chimères », guerriers hybrides nés de l’union de deux âmes, sont les seules à pouvoir protéger l’humanité.



Pour accéder à ces deux jeux, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Au plus profond d’une base de recherche, en sortant d’une capsule cryogénique, vous vous retrouvez piégé dans un véritable enfer, entouré de zombies. Heaven Dust 2 est une lettre d’amour aux jeux de survival-horror classiques proposant de l’exploration, de l’action, des énigmes et de la gestion des ressources.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox