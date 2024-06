Totalement Fibrés : Free prépare une nouveauté, les opérateurs veulent faire couler Free Mobile, etc…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur les nouveautés de Free et des évolutions à venir. Vous pourrez aussi retrouver nos chroniques habituelles comme le Up and Down, Bouygues Telecom et UFC-Que Choisir sont au programme. Dans le Free Fight, nous débattrons sur la guerre des prix lancée par les opérateurs pour enrayer la conquête de Free Mobile depuis 2 ans.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox